Université d’Abomey-Calavi: Deux bâtiments de l’Institut National de l’Eau (INE) inaugurés

Le recteur Avlessi et Antonie de Kemp lors de la coupure de ruban

Le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi a procédé, le jeudi 6 octobre 2022 sur le campus, à l’inauguration de deux blocs devant abriter les services administratifs et les salles de cours de l’Institut National de l’Eau (INE). Le joyau est le fruit de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas.

De quoi s’agit-il : Créé le 14 octobre 2013, l’Institut National de l’Eau (INE), est un institut de formation professionnelle de perfectionnement, de recherche et d’appui au développement dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement. Sa création répond à la nécessité du gouvernement de pérenniser les nombreux acquis du projet NPT et NICHE financé par les Pays-Bas. Cet institut vient combler les déficits d’expertise professionnelle et des projets coopérants dans le secteur de l’eau en matière de ressources humaines. Il assure comme mission la formation, la recherche, l’expertise et l’appui conseil et dispose de trois départements à l’Université d’Abomey-Calavi ainsi que trois laboratoires. L’ambitionne à l’horizon 2030, c’est de faire de l’INE un pôle d’excellence en matière de formation, de recherche d’expertise et d’ingénierie dans le secteur de l’eau. C’est dans cette logique que ces deux blocs, ont été inaugurés pour faciliter les conditions de travail et d’études au sein de l’établissement. Les deux bâtiments comportent des bureaux administratifs et deux salles de cours de 70 places. La cérémonie inaugurale, s’est déroulée devant un nombre important de personnalités, des membres du cabinet ministériel de l’Enseignement supérieur et celui de l’Eau et des mines, de l’équipe rectorale de l’Uac, du recteur honoraire, Maxime Da-Cruz, des Doyens et chefs d’entité de l’Uac.

Que disent les autorités : Pour le représentant du ministre de l’Eau et des mines, Adjo Kanon Basile, la question de l’eau est une préoccupation majeure dans le PAG. A ce titre aucun n’effort ne sera ménagé pour fournir de l’eau potable à la population. Dans ce contexte, les intuitions de recherche ont un rôle important à jouer pour relever les défis. Le représentant de l’ambassadrice des Pays-Bas, Antonie de Kemp s’est réjoui de l’aboutissement heureux de ce projet de construction. Car, pour lui, la bonne gestion de l’eau commence avec l’analyse, les recherches, les modèles scientifiques et les données. « C’est une étape importante dans le cadre du projet OmiDelta et qui pourra mieux symboliser les 5ans de collaboration dans le domaine de l’eau. Nous avons décidé d’appuyer l’INE et nous sommes fiers des résultats », a-t-il dit. Il a remercié le rectorat pour les facilités ayant conduit à l’aboutissement de ce projet. Pour sa part, le recteur de l’Uac, Félicien Avlessi a fait savoir que la visibilité de l’INE, a compté dans l’obtention du financement de cette construction. « Cette visibilité dépend entre autres du contexte des réformes dans l’enseignement supérieur, qui accorde la priorité à certaines filières comme celle de l’eau », précise-t-il. Il a plaidé auprès du gouvernement pour que cet établissement ait plus de ressources surtout en le dotant d’un amphi de 200 places et en augmentant ses subventions. Dans son intervention, le Directeur de l’INE, Daouda Mama, a témoigné de sa gratitude au ministère de l’enseignement supérieur et au royaume des Pays-Bas. Il a rassuré que les bâtiments construits permettront à l’INE de continuer à jouer son rôle dans la formation, les recherches dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et les changements climatiques.

A propos de l’INE : Créé au terme des projets NPT et NICHE par arrêté ministériel du 14 octobre 2013 avec trois offres de formation de licence. L’INE n’a cessé de croître son effectif d’étudiants qui est passé de 100 dès le début à 800 en 2020 avec une plusieurs formations au niveau master. Malgré son jeunes âge avec un personnel enseignant réduit, l’INE a accompli en moins de dix ans, des exploits notamment la construction sur fonds propres de trois salles de cours.

Alban Tchalla