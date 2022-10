Démission au BR: Me Akponna  ne vise aucun positionnement

Vues : 2

Maître Kingnidé Paulin Akponnan

L’une des dernières démissions non moins importantes du parti Bloc Républicain (BR) est celle de l’acteur politique et expert-comptable Me Paulin Akponna. Leader politique dans la 10ème circonscription électorale, il est aujourd’hui incontournable dans les communes de Ouèssè, Glazoué et Savè. Il a claqué la porte au parti du cheval blanc cabré avec un grand nombre de ses militants dont Jonas Adégnandjou, Dine Saliou, Mispard Agani, Djelil Saliou, Emilien Nata, Georges Zoutougou, Bello Dialo, Moufou Edea, des Dames Adeline Boni et Astha Gbedji. D’après nos investigations, son départ ne serait lié à aucune question de positionnement en tête de liste pour le compte de la 10ème circonscription électorale. Des sources proches à lui apportent un démenti formel à ce propos. Jamais, une telle question n’aurait à aucun moment, fait objet de discussion entre Me Akponna et les hauts responsables du BR jusqu’à son départ du parti. D’autres raisons seraient plutôt à la base de sa démission, liées beaucoup plus aux aspirations des populations à la base, aspirations qu’il défendrait corps et âme et qui ne répondraient plus à la vision défendue au sein de son désormais ex-parti. A la suite de sa démission avec ses lieutenants politiques, Me Akponna a aussi pris la décision de se rallier au parti Union Progressiste Le Renouveau.

Christian Tchanou