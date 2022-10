Réalisation des travaux le long de la route des pêches: Les personnes affectées invitées pour leur dédommagement

Vues : 1

Romuald Wadagni, président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin

Le gouvernement soulage les peines des populations impactées par des projets le long de la route des pêches. Il s’agit des projets (PAP) d’aménagement d’un site balnéaire d’exception à Avlékété et du complexe touristique « Marina » à Djègbadji. En effet, dans le cadre de l’expropriation du site, un appel a été lancé aux personnes affectées pour leur indemnisation. L’information a été rendue publique à travers un communiqué de presse en date de ce mercredi 05 octobre 2022 et signé du directeur de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF), Victorien D. Kougblénou. Dans ce communiqué, le président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni informe que les paiements des montants d’indemnisation au titre du dédommagement ont démarré et vont se poursuivre. « Toute personne concernée est invitée à se présenter au secrétariat de la Commission d’expropriation à Fidjrossè pour la signature des fiches individuelles tous les jours ouvrables », a-t-il informé. Il précise qu’une collecte de ratissage sera faite dans les bureaux de la Mairie de Ouidah et de l’Arrondissement d’Avlékété, du mercredi 05 octobre au vendredi 04 novembre 2022. A l’issue de cette collecte, les frais d’indemnisation non perçus seront systématiquement consignés. Le communiqué indique tout de même que les paiements se font prioritairement par virement bancaire. «Toutefois, et à titre exceptionnel, il sera organisé le mercredi 12 octobre 2022 dans les locaux de l’Arrondissement d’Avlékété, la remise de chèques au profit de certaines PAP », renseigne le communiqué. Le ministre d’État, Romuald Wadagni, président de la Commission interministérielle d’expropriation compte sur la participation des personnes concernées pour la réussite de ces opérations.

Alban Tchalla