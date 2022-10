Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir: Les personnes affectées bientôt dédommagées

Vues : 1

Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances







Le gouvernement a entrepris la démarche d’indemnisation des personnes affectées par la réalisation des infrastructures de la Cité Internationale de l ‘Innovation et du Savoir (CIIS) dans la commune de Ouidah. Par le biais d’un communiqué de presse en date de ce mercredi 05 octobre 2022, le ministre d’État, Romuald Wadagni, président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin informe qu’il sera organisé, du jeudi 13 octobre au vendredi 11 novembre 2022, les enquêtes de commodo et incommodo de validation des données issues des évaluations foncières et immobilières réalisées par l’Institut Geographique National (IGN). Lesdites enquêtes se dérouleront par affichage des plans et répertoires d’état des lieux, dans les bureaux de la mairie de Ouidah et à l’Arrondissement de Savi. A cet effet, les personnes concernées sont invitées à aller consulter lesdits plans et répertoires aux fins de formuler d’éventuelles doléances ou des observations dans les registres y afférents. Durant cette même période, la personne affectée par le projet et qui n’a pas formulé de réclamation, peut immédiatement déposer son dossier de dédommagement. Le dossier, selon le communiqué, est constitué des pièces telles que le Titre Foncier (TF), deux (02) photos d’identité; la copie légalisée de la pièce d’identité; le numéro IFU, le relevé d’identité bancaire (RIB), l’attestation de détention coutumière (ADC) ou attestation de recasement ou convention de vente.

Alban Tchalla