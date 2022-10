Dons et prise en charge de la scolarité de 4500 apprenants: Le Groupe Bolloré appuie les actions du SOS Villages d’Enfants

Vues : 2

Vue d’ensembles des responsables de Bolloré Transport & Logistics et SOS Villages d’Enfants

En marge de la 7ème édition du Marathon Day, qui s’est tenue le 29 septembre 2022, Bolloré Transport & Logistics au Bénin s’est engagé dans un partenariat avec le centre SOS Villages d’Enfants. A l’occasion de la signature de son accord au centre de Dassa-Zoumè, le groupe Bolloré a offert plus de 500 kits scolaires aux pensionnaires du centre et a pris en charge les frais de scolarité des 4500 enfants du centre.

De quoi s’agit-il : Bolloré Transport & Logistics au Bénin encourage la scolarisation des enfants. Pour y parvenir, le Groupe a choisi en marge de la 7ème édition du Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré, d’aller soutenir le centre SOS Villages d’Enfants, en prenant en charge les frais de scolarité des 4500 enfants du centre. La signature de cet accord de partenariat a eu lieu au centre de Dassa-Zoume où plus de 500 kits scolaires ont été offerts à ses pensionnaires. Pour cette nouvelle édition marquée par le bicentenaire du Groupe Bolloré, les collaborateurs du monde entier se sont rassemblés avec un même objectif de parcourir 200 000 Km en marchant, en courant ou en faisant du vélo.

Ce qu’il faut retenir de l’évènement : Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre, l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde. Lors des précédentes éditions, Bolloré Transport & Logistics au Bénin a mené diverses actions solidaires en faveur des communautés environnantes. L’entreprise avait notamment mis à disposition de quatre écoles béninoises situées dans des localités lacustres, des barques sécurisées ainsi que des gilets de sauvetage pour faciliter le transport des élèves vers leurs écoles.

Que disent les responsables : « Ce partenariat signé avec Bolloré Transport & Logistics au Bénin vient à point nommé pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Il nous apporte un soutien précieux et nous aidera à maintenir un niveau d’excellence en matière d’éducation », a déclaré Issifou Salimane, directeur général de SOS Villages d’Enfants. Elle a, par la suite, témoigné sa reconnaissance. « En mon nom, recevez toute la gratitude et toute la reconnaissance des enfants, heureux bénéficiaires », fait-elle savoir. Pour le président exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, Venance Gnigla, cette action solidaire témoigne de notre engagement en faveur de l’éducation et de notre volonté de venir en aide aux enfants. « Elle réaffirme par ailleurs notre ancrage et notre attachement au Bénin et symbolise notre humble contribution aux efforts d’encadrement de la jeunesse béninoise », a-t-il dit.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin : Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Alban Tchalla