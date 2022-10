Consultation de la Liste Électorale Informatisée Provisoire: Anique Djimadja sensibilise les populations du 13è arrondissement de Cotonou

Vues : 1

Anique Djimadja et quelques membres de sa délégation

Les béninois iront aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour élire leurs représentants à l’Assemble nationale. A cet effet et conformément au calendrier électoral, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes, a procédé à l’affichage des listes électorales dans les centres de vote afin de permettre aux populations de vérifier la véracité de leurs informations. Même si les structures impliquées jouent déjà leurs partitions, les partis politiques ont également un rôle essentiel en invitant leurs militants à sortir massivement pour consulter les listes affichées. C’est dans cette logique, que la Conseillère technique aux affaires politiques du président de l’Assemblée nationale et militante de l’Union Progressiste le Renouveau, Anique Djimadja, ainsi que certains leaders politiques d’Ahogbohouè sont descendus sur le terrain le samedi 1er octobre 2022. Ils étaient dans le 13è arrondissement de Cotonou pour sensibiliser les populations sur l’opération. Pour l’occasion, Anique Djimadja était entourée de la Cheffe du quartier Jeanne Agli, Olivier Pede, et de Vincent de Paul Megnigbèto.

Vue partielle des populations

L’objectif est de sensibiliser les populations sur la nécessité d’aller consulter la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LÉIP) pour vérifier leur présence, les sensibiliser à l’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) pour ceux qui ne l’ont pas fait et inviter les militantes et militants à travailler avec acharnement pour l’encrage du parti et pour une victoire écrasante au soir du 8 janvier 2023. Ils ont expliqué à la population la nécessité pour le citoyen d’exprimer son droit de vote pour la bonne marche de la République. Pour rappel, le délai supplémentaire accordé par l’Anip our la consultation de la LÉI court du 1er au 10 octobre 2022.

Alban Tchalla