37e Journée Mondiale de l’Habitat/Journée portes ouvertes: La DGCH met des structures en charge du cadre de vie en lumière

Le ministre José Tonato procédant à la coupure du ruban

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la commémoration de la 37e édition de la journée mondiale de l’habitat, le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers la direction générale de la construction et de l’habitat (DGCH) organise une journée portes ouvertes. Ce rendez-vous offre l’opportunité à plusieurs sociétés d’État ou structures en charge du cadre de vie de se faire plus connaître des populations. Il se tient au Golden Tulip Hôtel Le diplomate. Prévue pour durer 3 jours, cette activité a été ouverte par le ministre José Tonato, le lundi 3 octobre 2022.

Les stands installés dans ce cadre dans le jardin de l’Hôtel sont occupés par la société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (Sirat), de la société immobilière et d’aménagement urbain (Simau), la société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds), et la Direction générale de l’environnement et climat (Dgec).

Entre les lignes : Cette journée portes ouvertes faire partie des activités qui sont organisées au Bénin pour le compte de cette 37e journée mondiale de l’habitat qui est célébrée chaque 3 octobre. Le thème retenu au plan mondial pour cette édition est: «Attention à l’écart».

Ce que disent les autorités : Premier responsable de la direction de la construction et de l’habitat, Victor Ananou a rappelé que depuis son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon oeuvre au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des populations dans les zones défavorisées. C’est ainsi qu’il a souligné des grandes réalisations faites dans le pays depuis l’installation du gouvernement du président Patrice Talon. «Il s’agit de la construction en cours de 20.000 logements sociaux avec des conditions d’accessibilité inédites, l’assainissement des communes du Grand Nokoué, la construction des marchés urbains et régionaux à Cotonou, Azové, Glazoué, Natitingou, et autres, le programme asphaltage qui a complètement transformé le visage de plusieurs villes du Bénin, etc», a-t-il fait remarquer. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato a, pour sa part, salué l’engagement de chacune des structures sous tutelle impliquées dans la mise en œuvre du PAG avant de les inviter à donner davantage le meilleur d’eux mêmes pour que les objectifs escomptés dans ce secteur soient atteints avec succès.

Pour finir: Après avoir coupé le ruban, l’autorité a eu droit à une visite guidée des stands. Ceci lui a permis de se renseigner encore plus sur la contribution de chaque direction ou société pour l’amélioration du cadre de vie.

Pour donc découvrir encore plus structures qui œuvrent pour la réalisation des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire, les infrastructures immobilières, l’assainissement du cadre de vie et la protection du climat, les populations sont invitées à faire le déplacement.

Anselme HOUENOUKPO