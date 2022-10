Message du président de l’UP le Renouveau aux militants DUD: « Vous n’allez pas le regretter », rassure Joseph Djogbénou

Vues : 1

Le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie (DUD) autrefois de l’opposition, s’est dissolu pour serrer les rangs à l’Union progressiste le Renouveau. C’est à l’issue d’un congrès extraordinaire qui s’est tenu le jeudi 29 septembre 2022, dans la commune d’Abomey-Calavi. Cet évènement politique a connu la présence de Joseph Djogbénou, président de l’Up le Renouveau entouré pour la circonstance, des figures de proue du parti de la 6ème circonscription électorale à l’instar du député Épiphane Honfo et du maire Angelo Ahoundjonou. Recevant la déclaration officielle d’adhésion des militants DUD, le président de l’UP le Renouveau, Joseph Djogbénou, a félicité les ténors de la DUD notamment son premier responsable Valentin Houdé. Selon lui, c’est le parti UP le Renouveau qui par cette cérémonie solennelle de fusion du DUD, vient s’enrichir de l’expérience de l’ancien député Valentin Aditi Houdé. « C’est un acte de grande confiance que nous allons travailler à mériter. Nous venons à lui. Nous venons chercher son expérience », a indiqué le président de l’UP le Renouveau avant d’ajouter. A l’en croire, les militants de DUD ne vont pas regretter leur choix de porter désormais les idéaux de l’UP le Renouveau. « Vous avez accepté avec beaucoup d’humilité que nous fassions le chemin ensemble. Vous n’allez pas le regretter », a martelé Joseph Djogbénou. Il faut dire que Valentin Aditi Houdé et sa troupe font désormais partie intégrante de l’UP le Renouveau et engagés à relever les prochains défis électoraux aux côtés du président Joseph Djogbénou.

Alban Tchalla