Certificat du Numéro Personnel d’Identification : Le gouvernement ordonne la délivrance gratuite du CNPI à tous les béninois

Jean Aholou, Coordonnateur national du projet d’Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI)



Ce qu’il faut retenir : Bonne nouvelle pour les populations. Sur décision du gouvernement du président Talon, tous les citoyens peuvent bénéficier gratuitement d’une pièce importante, le Certificat du Numéro Personnel d’Identification (CNPI) /Certificat Fid. Son obtention est rendue gratuite pour permettre à tous les citoyens de tous ordres, même sans moyens, de se faire délivrer via l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Cette pièce pour justifier d’une identité. C’est grâce au soutien de la Banque Mondiale, à travers le projet d’Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI) dont Jean Aholou est le coordonnateur national, que le gouvernement a décroché la possibilité de faire délivrer sans exclusion cette pièce à toute personne qui peut faire valoir la preuve de son Numéro Personnel d’Identification/Identifiant Unique pour tous les services de base. Selon les précisions faites, pour obtenir gratuitement le CNPI, les demandeurs peuvent se rendre sur la plateforme de l’Anip et cocher la case correspondante à la demande de CNPI en disposant de la copie de leur acte de naissance et de leur récépissé RAVIP. Le Numéro Personnel d’identification permet entre autres d’accéder à l’essentiel des services sur la plate-forme nationale des services publics et de garantir l’unicité d’enregistrement au Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Avec cette gratuité, toutes les populations des hameaux les plus reculés peuvent se procurer ladite pièce sans avoir à débourser le moindre copeck.

Entre les lignes : Le Bénin a battu le record d’avoir dans sa base de données biométriques, plus de 90% de la population vivant sur le territoire béninois. Et c’est une mine d’or qui permettra au Bénin de planifier le développement. Ceci a été possible grâce au vote de la Loi 2017-08 portant Identification des personnes physiques en République du Bénin qui a permis de lancer en novembre 2017, une opération d’identification massive de la population à travers le RAVIP dont le but était de doter chaque citoyen béninois d’un Numéro Personnel d’Identification. Mais, il reste encore environ deux millions de personnes à intégrer dans la base de données biométriques et cela nécessite un financement. Pour y arriver, la Banque mondiale a répondu favorablement à la demande du Bénin de bénéficier du programme régional WURI qui a pour objectif principal d’augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d’identification unique reconnue par le Gouvernement qui leur permet d’accéder aux différents services. Cet appui permettra de consolider les acquis du RAVIP, et de renforcer la capacité de notre pays dans l’identification des personnes vivantes sur notre territoire national.

Le projet Wuri a pour objectif d’augmenter le nombre de personnes dans les pays qui ont une preuve d’identification unique reconnue par le gouvernement qui leur permet d’accéder aux différents services. De façon spécifique, il s’agit d’identifier 100 millions d’individus de l’Afrique de l’Ouest d’ici 2028 (27% de la population de la CEDEAO).