Changement de camp politique: Me Paulin Akponna quitte le BR et atterrit l’UP le Renouveau

Maître Kingnidé Paulin Akponnan

Me Paulin Akponna, expert-comptable de formation n’est plus membre du Bloc Républicain. Il a tourné dos au parti du cheval blanc cabré en fin de semaine avec plusieurs autres acteurs politiques de la 10ème circonscription électorale regroupant les communes de Ouèssè, Glazoué et Savè. Si l’homme n’a pas encore évoqué officiellement les raisons de sa décision, des indiscrétions rapportent que son départ serait lié à une question de positionnement pour les candidatures de la liste Br aux législatures 2023 dans sa circonscription électorale. Ses vœux ardents d’être tête de liste se seraient confrontés à un certain blocage manifeste au niveau des instances dirigeantes du parti Br. D’où la décision prise par Me Paulin Akponna, cadre natif de Savè de claquer la porte au Br après moult réflexions et analyses de la scène politique béninoise avec ses lieutenants de toute la 10ème circonscription électorale.

Leur nouvelle destination n’a pas tardé à être connue non plus. Aussitôt partis du Br, Me Akponna et les siens se sont portés vers le nouveau parti Union Progressiste le Renouveau. À cet effet, Me Paulin Akponna et une forte délégation composée des Sieurs Jonas Adegnandjou, Dine Saliou, Mispard Agani, Djelil Saliou, Emilien Nata, Georges Zoutougou, Bello Dialo, Moufou Edea, des Dames Adeline Boni et Astha Gbedji étaient allés rencontrer le Prof Joseph Fifamin Djogbénou, Président de l’Union Progressiste le Renouveau et des membres du Bureau Politique pour officialiser leur adhésion individuelle groupée et s’inscrire dans la base des militants dudit parti. D’aucuns estiment qu’il s’agit là d’une grosse recrue opérée par l’Union Progressiste le Renouveau pour son rayonnement dans la 10ème circonscription électorale. Selon nos sources, Me Paulin Akponna et les siens feront une déclaration officielle dans les tout prochains jours pour annoncer publiquement leur nouvelle appartenance politique.

Christian Tchanou