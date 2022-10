Organisation Internationale du Travail : Gilbert Fossoun Houngbo prend les rênes de l’institution

Vues : 2

Le Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail Gilbert Houngbo

Le Togolais Gilbert Fossoun Houngbo a pris officiellement les rênes de l’Organisation Internationale du Travail, le vendredi 30 septembre 2022. A travers une cérémonie de passation de service, l’ancien patron du Fonds International de développement de l’agriculture (FIDA), a reçu les clés de l’organisation onusienne, des mains de son prédécesseur, le Britannique Guy Ryder. Après son installation, l’ancien Premier ministre du Togo de 2008 à 2012 a mis son mandat sur 4 grandes priorités. Il s’agit de la réponse internationale aux questions du panier de la ménagère, de la vie chère et l’inflation, du renforcement de l’universalisation de la protection sociale, notamment dans le secteur informel, la lutte contre le travail des enfants et l’esclavage moderne. Lors de la cérémonie, le désormais patron de l’OIT, Gilbert F. Houngbo a félicité les efforts fournis par son prédécesseur dans le maintien des valeurs fondatrices de l’OIT. « Je salue votre poursuite résolue de l’excellence technique dans le cadre du mandat de l’organisation et votre respect constant pour nos mandants tripartites, en tant que source d’inspiration unique pour l’OIT », a-t-il dit à son prédécesseur en indiquant que ce sont des qualités qu’il cherchera à imiter dans la mission qui lui a été confiée. Le Directeur général de l’OIT Gilbert F. Houngbo est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Son mandat s’ouvre dans un contexte où les questions de transition économique sont plus inquiétantes. Pour rappel, Gilbert F. Houngbo a été élu comme 11e Directeur Général de l’Organisation en mars 2022, par le Conseil d’administration de l’institution.

Assise Agossa