Vie des partis politiques: Le parti LNA tient son congrès extraordinaire le samedi prochain

Théophile Yarou, président du parti LNA

Qu’est-ce qui est important : Les militants du parti La Nouvelle Alliance (LNA), dirigé par l’ex ministre Théophile Yarou, iront en congrès extraordinaire de leur parti, le samedi 24 septembre 2022. Ils ont été convoqués aux assises de ce congrès à travers un communiqué signé du président du parti, Théophile Yarou. L’information a été rendue publique ce mercredi 21 septembre 2022. « Le président du parti La Nouvelle Alliance invite tous les membres du Bureau exécutif national (le conseil national), les coordonnateurs des circonscriptions, ainsi que les coordonnateurs communaux déjà installés et un membre fondateur par Commune, à prendre part au congrès extraordinaire du parti le samedi 24 septembre 2022 », précise le communiqué. A cet effet, les travaux de ce congrès vont se tenir au palais de la Gratitude à Arconville (Abomey-Calavi). « Compte tenu de l’importance du sujet à l’ordre du jour, la présence de tous s’avère nécessaire. Nous prions chaque secrétaire fédéral, de nous faire parvenir la liste des participants de toutes les Communes de sa fédération au plus tard le jeudi 22 septembre 2022 », indique le communiqué du président du parti.

Entre les lignes : Ce congrès du parti LNA se tient dans le contexte des préparatifs des élections législatives de janvier 2023. C’est dans ce même contexte que les responsables du parti UP Le Renouveau ont rencontré l’ex ministre Théophile Yarou, le jeudi 15 septembre 2022. Au terme des échanges, l’importante nouvelle dévoilée est le ralliement du parti LNA à l’UP le Renouveau. « Chers parents, je sais que vous êtes pressés de savoir ma position sur l’échiquier politique et je vous informe que je suis désormais avec le parti Union Progressiste le Renouveau », a fait savoir Théophile Yarou après les échanges. Une annonce saluée par le chef de la délégation, le président Joseph Djogbénou. « Nous sommes conscients qu’une seule personne ne peut pas être intelligente et c’est pour cela que nous travaillons à rallier tout le monde. L’Union Progressiste le Renouveau est le parti de l’avenir. C’est pourquoi nous attendons avec enthousiasme le mariage définitif entre nous et La Nouvelle Alliance de Théophile Yarou », a souhaité Joseph Djogbénou.

Alban Tchalla

De l’autre côté : Conduite par le président du parti Joseph Djogbénou, la délégation était composée du Coordonnateur Louis Gbèhounou Vlavonou, de la Vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé, des députés Salifou Issa, Ahmed Tidjani Affo Obo, Yacoubou Orou Se Guéné et Jacques Yampabou. Rappelons que Théophile Yarou est un ancien membre du parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) et actuel président du parti LNA.