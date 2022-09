Tournoi de l’Unité du football féminin «Alogo» à Hêvié: Lunel Dossougbété tient le pari de la 2e édition

Vues : 1

La capitaine de Passion Foot recevant le trophée

De quoi s’agit-il : La 2e édition du tournoi de l’Unité du football féminin «Alogo» a pris fin le samedi 17 septembre 2022. Organisée à Hêvié dans le but de donner la chance aux jeunes de cette localité de découvrir le football afin de s’intéresser à sa pratique, cette compétition a vu le sacre de l’équipe surnommée Passion Foot. En finale, elle a battu Gazelles Fc de Hêvié par le score de 2 buts à 0. Ces deux équipes se sont affrontées en ouverture du tournoi avec une victoire de 3 buts 0 pour les nouvelles championnes. Initiative de Lunel Dossougbété, ce tournoi lancé le samedi 10 septembre 2022, a regroupé 4 équipes féminines qui se sont défiées dans un championnat linéaire aller simple et dont les deux premières se sont croisées en finale. Ce tournoi a eu le soutien du Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl).

Que dit le promoteur : «C’est un soulagement pour moi. Encore une fois, nous avons réussi à mettre nos jeunes filles en compétition. Cela va permettre à amener d’autres jeunes filles ou les parents qui sont venus regarder les matchs à avoir envie. Parce que c’est notre objectif premier», a laissé entendre l’ex international béninois, Lunel Dossougbété qui a remercié tous ceux qui ont contribué à l’organisation. «Nous sommes dans un domaine qui nécessite plus d’attention. C’est pourquoi je veux remercier le Fndajsl et son directeur général, Imorou Bouraima qui nous ont soutenu. Il y a d’autres sponsor dont le le QG Wokoli qui nous sont venus également en aide pour la réussite de l’organisation», a-t-il fait savoir avant d’inviter tous les férus du cuir rond surtout les femmes à s’associer à lui pour que les filles pratiquantes du football puissent être plus mises à la lumière et sur orbite.

Pour finir: A l’issue du tournoi, le comité d’organisation a primé les meilleures. Elles ont reçu outre des médailles et des trophées, des enveloppes financières.

Anselme Houenoukpo