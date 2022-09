Reconnaissance de mérite à plusieurs apprenants et établissements: Ahouandjinou et le conseil communal priment l’excellence à Abomey-Calavi

Vues : 1

Le maire Ahouandjinou remettant un lot de prix à un lauréat

De quoi s’agit-il : Des apprenants gratifiés. Des établissements récompensés. C’est ce que le conseil communal d’Abomey-Calavi, avec à sa tête le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a réalisé à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. En effet, décidé à primer l’excellence, le Maire Ahouandjinou et ses collaborateurs ont tenu, le vendredi 16 septembre 2022, à la salle du peuple de mairie, une importante cérémonie au cours de laquelle, les meilleurs élèves admis aux différents examens scolaires ainsi que les meilleurs établissements publics et privés de la commune d’Abomey-Calavi ont été distingués. C’était en présence des adjoints au maire Sènamy Christelle Dan et Patrice Hounyè Azè, du Président de la commission permanente des affaires sociales, culturelles et sportives Claude Chatin, du CA Étienne Kpossou, représentant des CA, du conseiller municipal Modeste Onidje, de la Secrétaire exécutive de la mairie, du Directeur des Services aux populations Blaise Soglo, des Responsables techniques de la mairie et des parents des lauréats.

Que disent les autorités : «Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la célébration d’excellence dans la commune d’Abomey-Calavi est devenue depuis quelques années, une tradition», a précisé le Directeur des Services aux populations, Blaise Soglo. Quant au Président de la Commission permanente des affaires sociales, culturelles et sportives de la commune, Claude Chatin, il a laissé entendre «c’est le lieu d’inviter tous les acteurs du système éducatif de la commune à faire autant pour que le résultat final soit satisfait ». Il n’a pas manqué de s’adresser aux lauréats. «Ne vous arrêtez pas en si bon chemin», a-t-il martelé. Présidant cette cérémonie de remise de distinction, le Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a dit être heureux une fois encore pour l’organisation de cette célébration de l’excellence dans sa commune. «L’excellence, il faut la célébrer parce que nous sommes désormais engagés au Bénin dans une dynamique de révéler notre pays, le révéler sur tous les plans à l’image de son excellence Monsieur le Président Athanase Guillaume Patrice Talon», a-t-il déclaré avant de procéder à la remise des lots aux lauréats.

Par ailleurs : Les lots décernés aux lauréats et aux établissements publics comme privés sont composés de deux motos djènana, deux vélos VTT, des ordinateurs portables, des fournitures scolaires, des attestations de félicitations et des dictionnaires. Les regards sont d’ores et déjà tournés sur l’édition 2023.

Anselme H.