Affichage de la liste électorale: Talon ordonne à l’ANIP la reprise du travail

Patrice Talon, président de la République

Une réunion tenue au palais de la Marina ce mardi 20 septembre 2022 a permis au Chef de l’Etat de demander à l’ANIP d’afficher désormais les listes électorales de 2021. En cause, les irrégularités constatées sur les listes provisoires affichées dans les centres de vote.

De quoi s’agit-il : Les listes électorales actuellement affichées dans les centres de vote seront modifiées. Ainsi en a décidé le Chef de l’Etat à l’issue d’une réunion avec les responsables de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) ainsi que les acteurs politiques. Cette réunion qui a eu lieu ce mardi 20 septembre 2022 au palais de la Marina, est intervenue après des récriminations faisant état d’irrégularités sur les listes affichées.

De quelles irrégularités s’agit-il : Ces irrégularités sont essentiellement dues au fait que des milliers d’inscrits qui étaient pourtant sortis à l’occasion de la dernière opération pour confirmer leurs postes de vote, se retrouvent affectés dans d’autres postes de vote, loin de leurs localités. Plus spécifiquement, dans une correspondance adressée au mandataire délégué de l’ANIP, le député BR Assan Seibou avait signalé que dans la quatorzième circonscription électorale, et notamment dans la commune de Copargo, « le poste du village de Babanzaouré qui avait environ 300 inscrits au moment des confirmations, se retrouve avec plus de 1000 inscrits. Les plus de 700 supplémentaires viennent de Zongo, de Toungouli, et même, de postes de vote de l’arrondissement de Singré », a-t-il signalé avant d’ajouter : « Au même moment, le poste de Zongo qui est son quartier, passe de plus de 1000 inscrits à 700 inscrits environ ; une réduction de plus de 300 inscrits. Ces personnes dont les noms ont subitement disparu de ce poste de vote, sont tous des personnes votant depuis longtemps à ce centre et qui n’ont jamais demandé leur transfert. » Assan Séïbou révèle même que la situation est semblable dans la plupart des villages de l’arrondissement urbain. Le parlementaire demande alors au mandataire délégué de l’ANIP de corriger le tir très rapidement, étant convaincu d’un recul pouvant ramener à une situation pire que ce qui a été vécu sous la Lépi en ses débuts. Cela évitera, selon lui, que les citoyens aient l’impression d’un sabordage et d’un sabotage orchestré et orienté, car le problème semble se poser plus dans les postes de vote favorables à un bord politique. « Ce serait dommage que ce merveilleux travail abattu avec notre concours à tous, finisse ainsi, comme si quelque chose l’a explosé. Si rien n’était fait, je vous plaindrai pour ce que vous avez souffert et investi. »

Quelle est la décision de Patrice Talon : Après avoir écouté le député et d’autres observateurs, le Président de la République a demandé à l’ANIP d’afficher les listes de 2021 qui n’ont posé aucun problème. De ce fait, les transferts d’électeurs effectués par l’ANIP sont annulés. Les ajouts nécessaires, compte tenu des nouvelles entrées pourront être prises en compte, au regard des corrections souhaitées par les électeurs eux-mêmes.

Olivier Allocheme