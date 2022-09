Fusion du CNHU et de l’Hôpital d’Instruction des Armées: Wilfried Houngbédji explique les implications

Vues : 1

Wilfried Houngbédji, SGA du gouvernement

Le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga de Cotonou (CNHU-HKM) et l’Hôpital d’Instruction des Armées ne font plus désormais qu’un. Face à la presse le vendredi 14 septembre dernier, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement est revenu sur les implications de cette fusion. « HIA est désormais incorporé au CNHU mais il va avoir une direction unique. Il n’y a pas de guerre de leadership. La fusion n’emporte pas les avantages que les militaires avaient », a expliqué le porte-parole. Selon lui, un militaire bénéficiera des mêmes soins qu’il avait à l’HIA qu’au CNHU juste en présentant sa carte professionnelle. « On mutualise les compétences et les plateaux techniques. D’un côté, vous avez par exemple un plateau technique qui est sous exploité. Demain tout Béninois pourrait y aller » a-t-il ajouté. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir lors de cette entrevue que le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, s’est déjà entretenu avec les deux centres sur l’orientation et l’organisation de cette cohabitation. « Vous n’avez aucune crainte à avoir sur la direction de ce CNHU » assure le porte-parole. « En faisant ça, est-ce qu’il s’agit de frustrer les gens ? Non. Il s’agit d’enlever un poste de responsabilité à quelqu’un ? Non. C’est de faire en sorte que les prestations de soins au profit de nos concitoyens soient de meilleure qualité », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji.

Assise Agossa