Football : Le démarrage du championnat professionnel reporté

De quoi s’agit-il : Le championnat professionnel saison 2022-2023 ne va plus commencer le 24 septembre tel qu’annoncé par la Fédération béninoise de football. Selon un courrier en date du 16 septembre, signé par le secrétaire général Claude Paqui et adressé aux présidents de clubs professionnels, la Fédération béninoise de football a décidé de reporter le démarrage du championnat à une autre date qui n’est pas encore définie. Et pour cause, l’instance qui gère le football national est en négociation avec les autorités du ministère des sports afin de «trouver une solution aux questions des subventions aux clubs et de salaire des arbitres».

Entre les lignes: L’instance après avoir annoncé ce report invite tout de même les clubs à poursuivre leurs préparations et les formalités administratives de qualification des joueurs et membres du staff.

Par ailleurs : A souligner que le Ministère avait pris la décision de professionnaliser le métier d’arbitrage. Ce qui suppose que les hommes en noir béninois bénéficieront d’un traitement particulier notamment lié à leur salaire, prime de match, déplacement et hébergement. Autant de points que la Fédération béninoise de football souhaite élucider avant la relance du championnat.

Anselme HOUENOUKPO