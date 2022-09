Infrastructure routière : WIlfried Houngbédji annonce le renouvellement de la voie Calavi-Kpota-Ouèdo, Ouèdo-Hêvié 

Vues : 3

Wilfried Houngbédji, porte-parote du gouvernement

Le gouvernement poursuit ses projets de construction d’infrastructures routières. Face aux hommes des médias ce vendredi 16 septembre 2022, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a fait savoir l’état actuel de la voie Calavi-Kpota-Ouèdo, Ouèdo-Hêvié, le pont de Djonou et le dessous de l’échangeur de Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi ne laisse pas indifférent le gouvernement. Il a rassuré que le chef de l’Etat Patrice Talon entend reprendre les travaux pour les mettre aux normes de la rupture. « A calavi, vous allez encore avoir beaucoup de chantier », a appuyé Wilfried Houngbédji en signalant que le gouvernement n’est pas satisfait des infrastructures routières présentes en ces lieux. « On va reprendre totalement Calavi- Kpota-Ouèdo, Ouèdo-Hêvié parce que chacun sait que ce n’est pas fait aux normes de la rupture. C’’est un contrat qui a été signé avant la rupture et le gouvernement n’est pas vraiment satisfait de ce que qui est fait. Donc cela va être repris au norme de la rupture totalement », a déclaré le porte-parole du gouvernement. Hormis ce tronçon, le pont de Djonou et le dessous et l’échangeur de Godomey seront aussi touchés pour redonner le goût de conduire aux habitants d’Abomey-Calavi

Assise Agossa