35ème Journée mondiale de la préservation de la couche d’ozone: Le Mcvdd renforce des acteurs en équipement de lutte et appelle à une synergie d’actions

Le ministre José Tonato ici avec quelques récipiendaires

De quoi s’agit-il : La protection de la couche d’ozone était devenue un impératif pour l’ensemble des pays du monde. A cet effet, l’Organisation des Nations Unies, pour amener chaque pays à poser des actions concrètes, a institué le 16 septembre de chaque année comme étant la journée mondiale de la préservation de la couche d’ozone. Etant à sa 35ème édition, cette journée est célébrée ce vendredi 16 septembre 2022 au Bénin comme dans les autres pays. C’est à travers une cérémonie tenue dans l’enceinte du ministère du cadre de vie et du développement durable et présidée par le ministre José Tonato. Avec comme thème : « Protocole de Montréal@35 : une coopération mondiale pour protéger la vie sur terre », cette commémoration vient rappeler aux différents Etats qu’ils doivent continuer à mener des actions collégiales pour que l’objectif qui est de faire reculer les affres des activités anthropiques sur la couche d’ozone, soit atteint. Elle est l’occasion pour le ministère qui a prévu de faire de cette journée un moment d’information de l’opinion publique sur le thème afin d’amener la population à prendre conscience de la protection de la couche d’ozone et des impacts de sa destruction sur la santé et sur l’environnement, de renforcer en équipements les associations communales de frigoristes, les centres de formation ayant les filières froid et climatisation et de distinguer 29 élèves filles et étudiantes ayant reçu cette année 2022 leur Cap, Dti et diplôme d’Ingénierie.

Ce que disent les autorités : Accueillant les participants, le Directeur de l’environnement du climat (Dgec), Martin Gbédey, a laissé entendre que cette célébration est la célébration d’une victoire sur les effets dévastateurs de la dégradation de la couche d’ozone. «Ce thème nous convie à une prise de conscience profonde de l’importance d’une synergie d’action entre les conventions et accords sur l’environnement pour contrer définitivement l’appauvrissement de la couche d’ozone », a-t-il déclaré. «Les gouvernements, les scientifiques et les industriels ont travaillé ensemble pour éliminer environs 99% de toutes les substances appauvrissant la couche d’ozone. La couche d’ozone se restaure progressivement et devrait revenir aux valeurs des années 1980 d’ici le milieu du siècle», a-t-il ajouté.

Vue partielle des équipements offerts aux associations

Le représentant du ministre de l’industrie et du commerce, Sabi Boum, a souligné la veille quotidienne que mène le agents contrôleurs du secteur du commerce et de l’industrie qui a abouti à la saisie d’importantes quantités de fluide frigorigène provenant de la contrebande du commerce illégal, le renforcement des capacités des agents contrôleurs sur les technique d’électrification et de contrôle de substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs alternatives pour ne citer que ces actions. Pour José Tonato, Ministre du cadre de vie et du développement durable «cette commémoration est l’occasion pour le Bénin de manifester de façon très concrète son adhésion aux accords internationaux que coordonne le système des Nations Unies particulièrement le protocole de Montréal et tous ses protocoles additionnels». «Nous avons compris qu’il faut une coalition mondiale et non des actions individuelles à la limite nationales même pas continentales. Car, tant que le monde entier ne sera pas mobilisé, il nous sera impossible de gagner le combat. S’il y a un trou dans la couche d’ozone qu’il soit sur la tête du Canada ou de la Chine, le Bénin sera touché», a lâché le ministre qui insiste que l’«engagement du président Patrice Talon sera toujours un engagement en faveur du développement durable sans frontière. «C’est pourquoi faisant suite à ce que nous avons fait les années antérieures, nous poursuivons l’équipement des acteurs qui travaillent dans cette lutte», a-t-il précisé.

Par ailleurs : Le Bénin a ratifié, le 1er juillet 1993, la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal qui sont d’ailleurs en lien étroit avec les Objectifs 12 et 13 du développement durable (ODD).

Anselme HOUENOUKPO