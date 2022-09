Militantisme politique au Bloc Républicain: Séfou Fagbohou demeure au Br et  rassure Bio Tchané

Vues : 2

Échanges de civilités entre Séfou Fagbohou et Bio Tchané

Le parti Bloc Républicain a reçu ce weekend l’adhésion des militants du mouvement de la Force Républicaine, dirigé par Fred Houénou. C’est à l’occasion d’une cérémonie officielle d’adhésion qui a connu la présence des ténors du parti Bloc Républicain dont les députés Assan Seïbou, Nathanaël Sokpoékpé. Fred Houénou et son mouvement s’engagent désormais à militer aux côtés du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané. Après consultation et multiples séances de travail avec les militants, il a été décidé judicieusement d’officialiser une décision unanime d’appartenir au Bloc Républicain. Les raisons évoquées par Fred Houénou dans sa déclaration, partent du fait que les militants BR portent l’idée grande du Bénin. « Désormais avec vous, je veux me battre. Le BR a fait le choix de porter l’étendard de la République parce que la République seule est votre bouclier. La République ne peut pas se nourrir d’hésitation et de populisme. L’unité nationale reste la seule réponse crédible à la crise actuelle dans notre pays », fait-il savoir dans son discours. Il est urgent, a-t-il ajouté « que nous changions nos logiciels politiques et économiques ». Selon lui, le BR redonne la noblesse à la politique. « Le BR est le parti du redressement national. Cela signifie de la clarté, du courage et de la crédibilité pour amener nos citoyens à la Lucidité Face à la gouvernance du chef de l’État… » a-t-il précisé. D’autres raisons comme les actions de gouvernance répondant à l’impérative de la modernisation, fondent aussi leur choix porté sur le BR. Le porte-parole de la délégation du parti qui accueille les nouveaux adhérents, Nathanaël Sokpoékpé député BR, se dit fier et rassuré de leur adhésion. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents. « Je suis confiant des forces qui s’associent à nous. C’est ensemble que nous allons construire la maison », dit-il. Il a rassuré qu’à partir du 08 janvier prochain, le Bloc Républicain sera la première force politique de la 6ème circonscription électorale. En adhérant au BR, Fred Houénou a fait savoir le Député Nathanaël Sokpoékpé, a refusé de s’opposer à la bonne action. L’honorable Assan Seïbou a remercié et félicité Fred Houénou pour s’être retourné dans sa maison. « Nous n’avons pas bâti le Bloc Républicain en l’absence de Fred Houénou au départ », a-t-il souligné. Il a pour finir, il a transmis le ministre du SGN du parti Abdoulaye Bio Tchané.

Alban Tchalla