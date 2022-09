Sécurité publique : La Chine offre 45 motos à la Police Républicaine

Vues : 3

Le Ministre en charge de la Sécurité Alassane Seidou et l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao

L’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Peng Jingtao a fait don de 45 motos à la Police Républicaine pour son dynamisme et son sens élevé de protection civile. La cérémonie officielle de remise de don a eu lieu le jeudi 8 septembre 2022 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. D’une valeur de 20 millions de francs CFA, le don vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents de la Police Républicaine. « La remise de ce matériel constitue non seulement la gratitude de la République de la Chine pour les efforts fournis par la Police Républicaine pour garantir et assurer la sécurité de ses compatriotes vivant au Bénin mais aussi, un encouragement à mieux faire », a laissé entendre l’Ambassadeur Peng Jingtao. Pour le Ministre en charge de la Sécurité, Alassane Seidou, ce don vient allonger la liste des appuis chinois au secteur de la sécurité intérieur du Bénin notamment le renforcement des capacités opérationnelles de la Police Républicaine. Les deux personnalités ont saisi l’occasion de cette cérémonie pour saluer les liens de coopération entre la Chine et le Bénin.

Assise Agossa