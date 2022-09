Bohicon : Le maire promet des salles de classes neuves à l’EPP Sinhougon

Vues : 1

Rufino d’Almeida dans les salles de classe à l’EPP Sinhougon

Le vendredi 9 septembre dernier, le maire Rufino D’Almeida a visité l’Ecole primaire publique de Sinhougon, située dans l’arrondissement de Sodohomè. L’autorité en a profité pour s’engager à construire de nouvelles salles de classes en remplacement de celles délabrées qu’il a vues.

Rufino Sosthène d’Almeida s’est rendu le vendredi 09 septembre dernier à l’Ecole primaire publique de Sinhougon en sa qualité de maire de la commune de Bohicon. Il a pu constater de lui-même l’état vétuste des salles de classe censées servir de lieu d’apprentissage aux élèves. Lesdites salles sont en fait des cases en banco et sont dans un état délabrement avancé. Fidèle à son rôle social et sensible au bien-être des jeunes apprenants, le maire Rufino Sosthène d’Almeida a promis de faire construire des salles de classes modernes flambant neuf dans cette école. Elles seront du même standing que plus d’une cinquantaine de salles de classe déjà construites par la mairie de Bohicon depuis l’avènement du maire Rufino d’Almeida. La matérialisation de cette promesse est projetée pour la rentrée 2023-2024.

DAN Emmanuella