Classement IDH 2021-2022: Le Bénin recule sur l’Indice de développement humain

Le rapport 2021 du PNUD sur l’Indice de développement humain (IDH), révèle que 9 pays sur 10 ont vu leur IDH reculer durant la pandémie du covid-19, entre 2020 et 2021. Parmi ces pays, le Bénin enregistre un net recul, aussi bien au niveau de son rang mondial que de ses scores nationaux.

De quoi s’agit-il : Sur 191 économies évaluées dans son rapport 2021/2022, le PNUD classe le Bénin à la 166ème place dans son dernier rapport sur l’indice de développement humain (IDH). Intitulé «Temps incertains, vies bouleversées. Façonner notre avenir dans un monde en mutation », le rapport montre un score du Bénin qui a atteint 0,525 sur 1 point alors que ce score était de 0,545 en 2019. En 2019, notre pays était 158ème sur 189 économies évaluées. En clair, les scores et le rang du Bénin ont baissé sur cet indice qui évalue le niveau de développement humain des Etats, en se basant, entre autres, sur le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu.

Qu’en est-il des autres pays ? Ce rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) rendu public le jeudi 08 septembre 2022, montre que 9 pays sur 10 évalués ont enregistré une baisse de son IDH. Selon le PNUD, ce recul est principalement dû au Covid-19 car, « les personnes à faibles revenus, en particulier celles qui ont du mal à subvenir à leurs besoins essentiels tels que le loyer et l’alimentation, ont été touchées de manière disproportionnée dans plusieurs pays. Les femmes, qui ont assumé la majeure partie des tâches domestiques et de soins supplémentaires causées par la fermeture des écoles et les mesures de confinement45, ont connu un état de détresse psychologique beaucoup plus élevé qu’avant la crise. » Par contre, la plupart des pays à IDH très élevé ont enregistré des améliorations, tandis que la plupart des autres ont connu des baisses continues.

« Le retour en arrière peut devenir plus soudain ou plus fréquent, ou les deux ; il est déjà devenu évident pendant la pandémie de Covid-19. Pour la première fois dans l’histoire, la valeur de l’IDH mondial a baissé, ramenant le monde à l’époque juste après l’adoption du programme 2030 pour le développement durable et de l’accord de Paris » souligne le rapport qui ajoute : « Chaque année, quelques pays connaissent des baisses de leur IDH respectif. Cependant, 90 % des pays ont vu leur IDH baisser en 2020 ou en 2021, ce qui dépasse de loin le nombre de pays qui ont connu une inversion de tendance à la suite de la crise financière mondiale ».

En Afrique, l’île Maurice occupe la première place du classement, 63e place mondiale. Sept pays africains se classent désormais dans la catégorie des IDH « élevés », tandis que 17 sont dans la catégorie des IDH « moyens ». La triste majorité (28) des pays africains étudiés dans le rapport se classent tous dans la catégorie des IDH « faibles ». Pays à développement humain faible, le Bénin est 30ème sur 53 pays d’Afrique.

Par ailleurs : Notons que l’Afrique subsaharienne cumule un score d’IDH de 0,5 sur 1 contre une moyenne mondiale de 0,7, faisant d’elle la région moins bien classée au monde.

Voici le classement 2021 des pays africains selon l’IDH

Rang (Afrique) Pays Rang (Mondial) Catégorie (IDH) 1 Maurice 63 Très élevé 2 Seychelles 72 Elevé 3 Algérie 91 Elevé 4 Egypte 97 Elevé 4 Tunisie 97 Elevé 6 Libye 104 Elevé 7 Afrique du Sud 109 Elevé 8 Gabon 112 Elevé 9 Botswana 117 Moyen 10 Maroc 123 Moyen 11 Cap-Vert 128 Moyen 12 Ghana 133 Moyen 13 Sao Tomé-et-Principe 138 Moyen 14 Namibie 139 Moyen 14 eSwatini 144 Moyen 16 Guinée Equatoriale 145 Moyen 17 Zimbabwe 146 Moyen 18 Angola 148 Moyen 19 Cameroun 151 Moyen 20 Kenya 152 Moyen 21 Congo 153 Moyen 21 Zambie 154 Moyen 23 Comores 156 Moyen 24 Mauritanie 158 Moyen 25 Côte d’Ivoire 159 Moyen 26 Tanzanie 160 Faible 26 Togo 162 Faible 28 Nigeria 163 Faible 29 Rwanda 165 Faible 30 Bénin 166 Faible 30 Ouganda 166 Faible 32 Lesotho 168 Faible 33 Malawi 169 Faible 34 Sénégal 170 Faible 35 Djibouti 171 Faible 36 Soudan 172 Faible 37 Madagascar 173 Faible 38 Gambie 174 Faible 39 Ethiopie 175 Faible 39 Erythrée 176 Faible 41 Guinée Bissau 177 Faible 42 Liberia 178 Faible 43 RDC 179 Faible 44 Sierra Léone 181 Faible 45 Guinée 182 Faible 46 Burkina Faso 184 Faible 46 Mozambique 185 Faible 48 Mali 186 Faible 49 Burundi 187 Faible 50 Centrafrique 188 Faible 51 Niger 189 Faible 52 Tchad 190 Faible 53 Soudan du Sud 191 Faible





Olivier Allocheme