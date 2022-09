Rentrée scolaire 2022-2023 : Le ministre Salimane confirme la poursuite du programme des AME

Vues : 1

Salimane Kaimou, Ministre des enseignements maternel et primaire

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Kaimou, chef de file des ministres en charge de l’éducation a tenu le mardi 30 août 2022 un atelier de réflexion avec les différents acteurs du système éducatif. A cette occasion, le processus d’utilisation des services des Aspirants aux Métiers d’Enseignant (AME) a été validé.

Ce que vous devez savoir : Le processus d’utilisation des services des Aspirants aux Métiers d’Enseignant dont la situation professionnelle préoccupe nombre d’acteurs, était au cœur des échanges de ce mardi 30 août dernier. Selon le rapport du comité, l’évaluation a permis de déterminer les facteurs positifs et les progrès réalisés. Elle a rendu possible l’identification des facteurs menaçants devant faire objet d’une plus grande attention et des insuffisances qu’il est impérieux de corriger, tant sur le plan administratif que pédagogique, souligne le rapport.

Ce qu’en dit le ministre : Interrogé à la sortie de l’atelier, le ministre Salimane Kaimou a rappelé le contexte dans lequel se tient cet atelier. A l’entendre, c’est dans le but de combler le déficit d’enseignants que le gouvernement a déployés en 2019 un certain nombre d’aspirants dans plusieurs établissements au niveau du primaire et du secondaire. « Mais au lendemain, on a constaté que tous ces établissements n’avaient pas repris notamment au niveau du secteur de l’enseignement maternel et primaire. Les difficultés ont jalonné en deux ans de la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement a alors décidé de faire une évaluation à mi-parcours », poursuit-il. Il a ensuite ajouté qu’une équipe a été mise en place dans ce cadre pour procéder à l’évaluation au plan national, relever les forces et les faiblesses de ce programme et suggérer les approches de solutions. Selon lui, une séance de pré-validation a été faite en prélude de cet atelier de validation.

Faut-il arrêter ou continuer le programme des AME : S’agissant de la poursuite ou non de ce programme, le ministre Salimane Kaimou a révélé que le processus d’utilisation des services des Aspirants aux Métiers d’Enseignant doit continuer puisque le gouvernement n’a pas encore trouvé une solution alternative pour résoudre le problème de déficit d’enseignant. « Au-delà de la question du déficit des enseignants, il y a également la qualité de l’enseignement. N’est plus enseignant qui veut mais qui peut », a-t-il souligné. Après cette validation du rapport du comité, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Kaimou, chef de file des ministres en charge de l’éducation a annoncé que le gouvernement prendra acte des recommandations du comité et verra dans quelle mesure les aspects perceptibles pourraient être améliorés avant la rentrée de septembre 2022 ou au cours de l’année.

Assise Agossa