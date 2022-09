Coup dur pour les agriculteurs de Kandi: Plusieurs hectares de cultures anéantis par des intempéries

Vues : 1

Des pluies diluviennes chargées de grêle se sont abattues ce vendredi 26 août 2022 sur le village d’Alfakouara, commune de Kandi, et dans certaines localités de Malanville. Ces intempéries ont engendré d’énormes dégâts dans les champs de cotons et de cultures vivrières.

Des champs de maïs, sorgho, arachide, mil et autres ont été détruits sous l’effet de la pluie orageuse du vendredi dernier dans certaines localités de Malanville et Kandi. Environ 528 hectares de champs de coton ont été détruits à Malanville, rapporte le quotidien “La Nation”. Tout le travail abattu par les producteurs est ainsi ravagé. Le malheur a atteint les habitations, les forêts et les petits animaux domestiques. Les services compétents de l’État ont fait le déplacement sur les lieux pour prendre note des dégâts. « Les enquêtes se poursuivent pour l’évaluation et savoir exactement la superficie de cultures détruites » a confié Guidami Gado maire de Malanville au journal “La Perche du Nord” ce mercredi 31 août 2022. Rappelons que Kandi et Malanville font partie des grandes communes productrices de coton au Bénin.

Rébécca Kafoui KANSOU