Session extraordinaire à la mairie d’Abomey-Calavi : Voici les 5 points adoptés par le conseil communal

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité les décisions

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a tenu une session extraordinaire ce mercredi 31 août 2022 avec son conseil communal. A cette occasion, les conseillers municipaux ont adopté à l’unanimité plusieurs points dont le premier collectif budgétaire gestion 2022 de la commune.

De quoi s’agit-il : Précédemment prévue le vendredi 26 août 2022, le maire Angelo Ahouandjinou a tenu avec les membres du conseil communal une session extraordinaire le mercredi 31 août dans la salle de conférence de la mairie. Pendant les échanges, cinq points ont été étudiés et adoptés par tous les conseillers municipaux. Cette présente session essentiellement consacrée au vote du premier collectif budgétaire de la commune au titre de l’année 2022, est décisive dans l’atteinte des objectifs de développement communal.

Quels sont les cinq points abordés : Au cours de ces travaux, les conseillers étaient appelés à étudier cinq différents points. Il s’agit de la délibération du conseil communal sur la contrepartie de mairie d’Abomey-calavi dans le cadre de la mise en œuvre des projets à exécuter sur le FADeC-cadre de vue au titre de la gestion 2022. Un autre point concentré sur la délibération du conseil communal en vue du paiement de la contrepartie de la mairie dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles d’accord entre la mairie d’Abomey-Calavi et l’ONG “Actions de Solidarité” pour la construction de deux (02) modules de quatre (04) salles de classes chacun en tuiles, seize (16) cabines de toilettes et un forage avec un château d’eau au CEG1 Golo-Djigbé, dans l’arrondissement de Golo-Djigbé ; d’un module de trois (03) salles de classes plus un (01) magasin et huit (08) cabines de toilettes à l’EPP Gbodjoko dans l’arrondissement de Zinvié et d’une (01) salle de classe plus (01) toilette à huit (08) cabines à EPP N’Gbeho dans l’arrondissement de Godomey. Au troisième point, les conseillers ont procédé à l’examen et vote du premier collectif budgétaire gestion 2022 de la commune d’Abomey-Calavi avant d’approuver la délibération du conseil communal en vue de la mise à disposition de deux domaines sis respectivement dans la ZOCA et à Xwlacomey au profit du Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable pour la construction des marchés urbains. Enfin, en cinquième point, le maire Angelo Ahouandjinou et ses conseillers ont procédé à l’actualisation et à l’adoption du nouveau Règlement Intérieur du Conseil communal d’Abomey-Calavi, 4ème mandature conformément aux nouvelles réformes.

Par ailleurs: Le maire Angelo Ahouandjinou a remercié tous les élus pour « leur attachement et leur souci constant d’œuvrer pour la consolidation des acquis de la ville d’Abomey-Calavi. » Il a exprimé aussi son souhait de voir ces questions examiner dans l’intérêt de leurs administrés. Il n’a pas manqué de saluer la disponibilité permanente de ses collègues conseillers.

Assise Agossa