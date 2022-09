Appel aux investissements français: Romuald Wadagni dévoile les trois grands secteurs prioritaires

Vues : 1

Le ministre des finances Romuald Wadagni

Le ministre des finances Romuald Wadagni était face à plus d’une centaine de patrons d’entreprises dans l’après-midi du mardi 30 août 2022 à l’occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. Pendant sa communication, il a mis en valeur l’ahurissante réussite économique du Bénin dans le but d’amener les investisseurs internationaux à venir s’installer dans son pays.

Au cours de son exposé, Romuald Wadagni a d’abord dévoilé les trois grandes priorités en matière d’investissement. « Nous privilégions les investissements directs dans 3 secteurs : cosmétique, pharmaceutique et agro-industrie », a-t-il dit. Le ministre des finances a, au cours de sa communication fait le point des succès et réalisations du Bénin. Selon lui, le Bénin est reconnu internationalement comme une signature fiable grâce à une suite logique d’une politique menée depuis 7 ans par un groupe d’hommes capables et ambitieux sous la houlette du Président de la République Patrice Talon. Romuald Wadagni a également précisé que le Bénin dispose désormais de tous les outils pouvant lui permettre d’accueillir les investisseurs internationaux désireux de s’y installer. Le ministre a informé les entrepreneurs français que la GDIZ, zone industrielle de Glo-Djigbé est la plus grande zone économique spéciale de la région et est conçue pour accueillir des projets d’implantation. « Les entreprises qui feront ce choix pourront bénéficier de l’électricité la moins chère d’Afrique à des prix compétitifs. Il y a un Guichet Unique installé pour faciliter et accélérer tous les hyperviseurs nécessaires », a-t-il rassuré.

Assise Agossa