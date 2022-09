Assemblée générale statutaire de l’APROHCA: Victorin Dédi élu pour redorer le blason de la haute couture africaine

Vues : 1

Les membres du bureau exécutif de l’APROHCA

L’Association des professionnels de la haute couture africaine (APROHCA) a tenu ce jeudi 1er septembre 2022, sa toute première assemblée générale statutaire qui a conduit au renouvellement du bureau directeur de l’association désormais conduit par Victorin Dédi.

De quoi s’agit-il : L’Association des professionnels de la haute couture africaine (APROHCA) est un creuset de jeunes couturiers, chemisiers et brodeurs de Cotonou regroupés au sein du creuset pour donner plus de visibilité à la haute couture au Bénin et en Afrique. Créée en 2002, cette association a tenu régulièrement ses activités avant de connaitre une période de disette de 2017 à 2019. Ceci, suite à certains malentendus et querelles intestines entre membres du creuset. Il a fallu attendre janvier 2022 pour revoir l’association renaitre de ses cendres avec à la clé, une assemblée générale sanctionnée par le renouvellement du bureau exécutif devant conduire les rênes de l’APROHCA, pour les 5 prochaines années. C’était le jeudi 1er septembre dernier, en présence des présidents du Collectif Zone 1 et 2 puis du président de l’Union Textile.

Que retenir de l’intervention des membres du bureau sortant : Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le président sortant Georges Sohoundé, a félicité les membres de l’APROHCA en particulier ceux du bureau sortant qui ont su donner de l’envol aux activités de l’association, après plusieurs années de guéguerre. Un réveil qui, à en croire le Secrétaire administratif sortant, Lawane Chabi Mama, a permis à l’association de disposer de quelques atouts pour son envol. Une avancée qu’il appelle à conserver pour le bien de l’association. « J’exhorte chacun à n’avoir qu’une et une seule pensée : la prospérité des activités de l’APROHCA. Notre association a traversé vents et marrées pour se retrouver au niveau où nous sommes. Nous revenons de très loin et il est important de nous fixer de nouveaux objectifs pour aller plus loin. Ces objectifs sont l’entente, la compréhension, le vivre-ensemble et la visibilité de nos actions pour de nouveaux et grands partenariats », a-t-il fait savoir avant d’inviter les membres à œuvrer pour le bon déroulement des travaux. Au terme des allocutions, les participants à l’assemblée générale ont procédé au renouvellement de l’équipe dirigeante de l’APROHCA. Le nouveau bureau directeur composé de 11 membres, est conduit par Victorin Dédi.

Liste des membres du nouveau Bureau exécutif de l’APROHCA

Président : DEDI Victorin

Victorin Vice-président : HOUEDANOU Eugène

Eugène Secrétaire général : CHABI MAMA Lawane Eric

Lawane Eric Secrétaire Adjoint : AYENA Lucrèce

Lucrèce Trésorier général : HOUNMENOU Ganiou

Ganiou Trésorier général adjoint : PEDRO Thomas Chimène

Thomas Chimène Chargé à l’organisation et à la formation : OUSSA Edouard

Edouard Chargé à l’information, à la communication et à la documentation : ZINSOU Angelo

Angelo Conseiller général chargé des contentieux : MOUSTAPHA Ganiou

Ganiou Commissaires aux comptes : HOUNHA Placide et TOKPO Delphine

Rastel Dan