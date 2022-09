Appel aux investissements français: Lionel Zinsou confirme la stabilité économique du Bénin

Vues : 2

L’économiste franco-béninois Lionel Zinsou

L’économiste franco-béninois Lionel Zinsou s’est prononcé sur la vision économique déployée par le chef de chef de l’Etat Patrice Talon depuis 2016, et la signature du Bénin à l’international. C’était au cours d’une rencontre conduite par le ministre des finances béninois Romuald Wadagni en marge de la Rencontre des Entrepreneurs de France à Longchamp.

De quoi s’agit-il : A la suite de la présentation de Patrice Talon dans la matinée du mardi 30 août 2022 à Paris, le ministre des finances Romuald Wadagni était face aux entrepreneurs français dans l’après-midi de ce même jour pour poursuivre les explications entamées par son supérieur sur l’économie béninoise. Pendant l’exercice, Romuald Wadagni a expliqué une fois de plus les réformes engagées par son gouvernement pour perfectionner l’atmosphère des affaires au Bénin. Il a ensuite présenté aux entreprises françaises, les avantages qu’elles ont à venir s’installer au Bénin. Cette communication modulée de témoignage a été appuyée par l’ancien premier ministre de Boni Yayi, qui a soutenu avec fougue que le Bénin a aujourd’hui une grande stabilité financière.

Que dit Lionel Zinsou : En plus des explications du ministre en charge des finances Romuald Wadagni, l’économiste Lionel Zinsou a tenté de rassurer les entrepreneurs français de la chance qui est la leur, s’ils investissent au Bénin. L’ancien premier ministre béninois a rappelé le climat économique du Bénin il y a quelques années. Selon lui, le Bénin d’avant n’était pas crédible sur le marché financier mais aujourd’hui les données ont changé. A l’entendre, la gouvernance de Patrice Talon et les nombreux efforts entrepris ont permis au Bénin de faire de façon qualitative et quantitative sa signature à l’échelle internationale, quelque chose que très peu de pays ont réussi. Cette stratégie développée par le Bénin en si peu de temps, favorise la mise en place des fondations très importantes selon le franco-béninois. Il a avoué qu’arrivé au Bénin en juin 2015, il a trouvé un passif public exigible à un an en CFA sur la BRVM à Abidjan. « Aux dernières élections c’est-à-dire en 2021, ce passif est au plus bas, dans les tranches de 10 ans et de 30 ans » affirme Lionel Zinsou. S’agissant de la construction d’une signature, Lionel Zinsou a confié publiquement devant les patrons d’entreprises françaises, qu’il s’agit d’un des grands acquis du Bénin. Cette situation oblige les milieux financiers à reconnaitre qu’en matière de croissance et de PIB, le Bénin est maintenant en avance sur beaucoup de pays africains. L’ancien premier ministre béninois est formel, il s’agit d’une donnée à expliquer, puisqu’elle n’est pas bien détaillée et n’est d’ailleurs pas intuitive, malgré les bonnes performances économiques affichées par le pays.

Par ailleurs : Le Président Patrice Talon accompagné d’une délégation béninoise était à Paris les 29 et 30 août 2022, pour prendre part à l’édition 2022 de la Rencontre des Entrepreneurs de France. Une rencontre qui a servi de tribune au Chef de l’État béninois pour présenter une fois de plus à la face du monde, le Bénin de rêve tel qu’il est désormais en train de prendre corps grâce à l’ambition de ses dirigeants.

Assise Agossa