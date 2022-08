Efficacité Énergétique : L’Aberme déploie 222 Lampadaires LED à Savè et à Glazoué

Vues : 3

Le DG Aberme Jean-Francis Tchékpo procédant à la remise des lampadaires

Les habitants des communes de Savè et de Glazoué dans le département des Collines bénéficient désormais des actions du gouvernement dans le cadre de l’éclairage public. Le Directeur général de l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME) Jean-Francis Tchékpo a effectué une tournée les 26 et 27 août 2022 dans ce département pour faire la remise de lampadaires solaires à plusieurs localités de ces communes.

Ce que vous devriez savoir : Ce sont au total 222 lampadaires LED efficaces qui ont été déployés dans le département des Collines à raison de 100 dans la commune de Savè, 20 à chacun des villages de Hocco et Assanté, 12 à Sowiandji et 70 à Ouedèmè dans la commune de Glazoué. C’est le Directeur Général de l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME), Jean-Francis Tchékpo qui a procédé à la remise de ces lampadaires au cours de sa tournée les 26 et 27 août 2022 dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique. L’objectif principal de ce geste est de permettre aux localités des milieux ruraux, qui jadis étaient dans le noir, de bénéficier de l’appui à l’éclairage public prévu dans le Programme d’action du gouvernement (PAG).

Ce qu’en disent les populations : Les populations bénéficiaires de cette générosité du Chef de l’Etat ne sont pas restées muettes. Elles ont témoigné à travers la voix de leurs Chefs de village et chefs d’Arrondissement, toute leur gratitude à l’endroit du président Patrice Talon pour avoir pris en compte leurs localités dans le cadre de l’exécution de ce projet phare qui vise à donner de l’énergie solaire aux zones rurales. Les habitants de Savè et de Glazoué ont profité de l’occasion pour réaffirmer leur soutien inconditionnel au locataire de la marina. Le DG de l’Aberme Jean-Francis Tchékpo a été également applaudi pour le dynamisme et le pragmatisme dont il a fait preuve dans le cadre de ce projet.

Entre les lignes : Au cours de sa mission, le DG/Aberme n’a pas manqué de saluer l’effort du gouvernement et des partenaires au développement qui ne cessent au quotidien d’aider l’ABERME à atteindre ses objectifs en mettant à sa disposition les ressources nécessaires. Il a par la suite exhorté les autorités et les populations de veiller à la sécurité de ces lampadaires, gage d’un développement économique durable et d’une régression de l’insécurité dans ces localités bénéficiaires. Il a promis fait le même geste au profit des autres localités dudit département.

Par ailleurs : C’est dans une ambiance totale que le patron de l’Aberme a procédé aux différentes remises en présence effective de certains cadres, natifs des Collines tels que le Dr Victor Soumon Lawin, le conseiller communal Ignace Djogbédé, Laurent Dakin et bien d’autres cadres de la zone. Le DG/Aberme Jean-Francis Tchèkpo a déjà servi certaines localités des collines précisément Magoumi, Aklamkpa puis Ouèssè avec environ 240 lampadaires de même marque.

Assise Agossa