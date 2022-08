Bénin/Démographie: Bientôt un programme de maîtrise des naissances

Vues : 2

Patrice Talon, président de la République

De quoi s’agit-il : Le Bénin et de manière générale l’Afrique, est confronté à une croissance démographique trop élevée. Pour répondre à ce défi démographique, le Bénin va bientôt lancer un programme de maîtrise des naissances. Ceci à partir de l’année 2023 à travers une politique de maîtrise des naissances avec de la pédagogie et des mesures incitatives. L’annonce de la mise en place de cette politique, a été faite par le président Patrice Talon au cours d’un entretien avec les journalistes de ‘’LE FIGARO’’ à Paris dans le cadre de la Rencontre des Entrepreneurs de France qui a démarré le lundi 29 août 2022 à l’Hippodrome de Paris-Longchamp. Interrogé sur comment répondre au défi démographique africain, le président Talon a fait comprendre que c’est un facteur pénalisant pour le développement. « Autant la taille d’une population et sa jeunesse peuvent être un atout, autant son augmentation trop rapide est un frein à son développement », soutient-il. En effet, pour lui, quand la demande en matière d’éducation et de formation, de santé et d’emploi croît beaucoup plus vite que l’investissement et l’offre dans ces trois domaines, le pays s’appauvrit.

Quelles sont les raisons : Le président Talon a expliqué que beaucoup ne comprennent pas que les moyens dont disposent les États ne permettront jamais de satisfaire les exigences d’une population qui croît de manière exponentielle. « Dans la tradition, la maison familiale assure les moyens quand on vieillit. Mais les choses ont beaucoup changé », confie-t-il avant de justifier qu’une politique de maîtrise des naissances peut permettre de résoudre ce problème. « Tout cela peut être mis dans une politique de maîtrise des naissances, avec de la pédagogie et des mesures incitatives », a-t-il dit. Il poursuit en annonçant un programme de maîtrise des naissances au Bénin.

S’agissant de l’immigration clandestine : Face aux journalistes, il a posé des pistes pour lutter contre les réseaux d’immigration clandestine, suivant ses propos, il faut une collaboration courageuse entre les États. Il a regretté que les gouvernements africains aient du mal à lutter contre les réseaux de trafiquants. « Les gouvernements africains devraient être plus engagés, à la source, contre les réseaux de trafiquants. Ils ont du mal à le faire parce qu’ils redoutent les conséquences politiques dans leurs pays. Il y a également, du côté des gouvernements européens, trop de laxisme dans le contrôle des flux clandestins », a regretté Patrice Talon.

Alban Tchalla