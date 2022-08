Expo-Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : Des retombées confirment la structuration de l’économie artistique béninoise

Vues : 2

Jean-Michel Abimbola, Ministre en charge de la culture

L’exposition ‘’ Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui” organisée sous le haut patronage de la Présidence de la République du Bénin et sous la supervision du ministère du Tourisme de la Culture et des Arts du Bénin a connu un véritable succès. Les 26 trésors royaux ainsi que les œuvres contemporaines du Bénin étaient exposés dans les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina pendant deux saisons, du 20 février au 22 mai et du 15 juillet au 28 aout 2022. Des milliers de visiteurs venus d’ici et d’ailleurs ont rué le palais de la Marina pour contempler les trésors royaux et les œuvres contemporaines. Des retombées positives ont découlé de cette exposition. Il s’agit entre autres de la grande effervescence qu’il y a eu autour de la scène artistique béninoise, de la construction de l’économie culturelle et artistique tant attendue au Bénin. Cette prouesse de la politique gouvernementale dans le secteur de la culture, des arts et du tourisme est appuyée la construction des monuments de personnages historiques, des dessins et des couleurs qui illuminent certains murs de Cotonou (Effet Graff), la création du Musée d’art contemporain de Cotonou, la création de la réunion des musées publics pour révéler le potentiel créatif des artistes béninois, la construction des arènes culturelles, l’ouverture prochaine des classes culturelles pour la détection et la promotion des talents, la création du quartier culturel et créatif de Cotonou, l’implantation du centre pluridisciplinaire des arts à Ouidah et la structuration de l’économie artistique pour faire du Bénin un épicentre de la scène artistique internationale.

Assise Agossa