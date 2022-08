Pour approvisionner la GDIZ en électricité : La SBPE signe un protocole d’accord avec la SIPI-BENIN S.A

Vues : 1

Photo de famille après la séance

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A) a procédé le mercredi 17 août 2022 à la signature d’un protocole d’accord de mise à disposition d’électricité avec la Société Béninoise de Production d’Electricité (SBPE). Ce protocole d’accord permet de rassurer les différents investisseurs quant à la disponibilité de l’électricité au sein de la GDIZ, puisqu’une zone industrielle doit disposer d’énergie électrique de qualité pouvant répondre aux besoins des investisseurs qui y sont installés. La SBPE, qui dispose d’équipements de qualité au sein de son parc de production d’énergie électrique, fournira de l’énergie électrique à la SIPl-BENIN SA qui se chargera de distribuer cette énergie aux différentes industries. De plus, dans le but de favoriser l’installation des industriels dans la GDIZ, le Gouvernement de la République du Bénin a instruit la SBPE de fournir de l’électricité à la zone à un prix moins couteux. La société béninoise de production d’électricité a été créée par le gouvernement béninois avec un capital qui s’élève à plus de 150 milliards, ceci, dans le cadre de la promotion de l’économie nationale pour faire face au besoin croissant en énergie électrique. La SBPE a pour mission de produire l’énergie électrique dans le pays et de la vendre. Elle a pour Directeur Général Monsieur Eméric F. E. Tokoudagba.

Assise Agossa