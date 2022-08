1ère édition du Jeu concours de Pétanque : Jeune leader BR, Narcisse Kpogbé donne la joie aux boulistes de Hêvié

Vues : 1

Le promoteur Narcisse Kpogble remettant le premier prix à BIO T. Marcel Fraternité

De quoi s’agit-il : Les boulistes de Hêvié et ses environs ont jaugé leur adresse. C’est à travers le jeu concours de pétanque que Narcisse Kpogbé, jeune leader BR, a organisé le dimanche 28 août 2022, au bar Le Flambeau de Hêvié. Véritable face-à-face entre professionnels et amateurs de pétanque, ce rendez-vous tenu sous le haut parrainage des leaders incontestés du Bloc Républicain de la 6ème Circonscription, Corneille Atindéhou, l’honorable Nathanaël Sokpoékpé, et du Conseiller municipal d’Abomey-Calavi, Brice Adonon, a été le lieu de chaudes empoignades entre les participants. Démarrée dans la matinée cette compétition qui a reçu l’appui technique de la Fédération béninoise de pétanque a vu Marcel T. BIO de club Fraternité finir grand vainqueur. Il a battu en finale, Vital Bodjrènou de Prestige pétanque Clubs.

Qu’en disent les acteurs : Présent au lancement de ce jeu concours qui a réuni plus de 140 pétanqueurs, Brice Adonon, conseiller communal BR a salué l’initiative. «Le promoteur de cette compétition a vu juste. Décider de réunir les joueurs de pétanque est une très bonne idée pour la promotion de la discipline ici à Hêvié qui regorge pas mal de joueurs. Et c’est pourquoi nous avons décidé de le soutenir», a-t-il déclaré avant de lancer que cette compétition sera certainement suivie d’autres qui auront lieu dans presque tous les arrondissements de la commune d’Abomey-Calavi. «La pétanque, nous devons en faire la première discipline sportive du pays», a souligné Dieudonné Agbété, un des leaders BR de la zone présent également au lancement. Codjo Azounhou, passionné de la boule a confié que «C’est un plaisir de voir des jeunes prendre de telles initiatives pour booster leurs paires dans le sport qu’ils aiment». «Il mérite qu’on l’encourage», a-t-il ajouté. Narcisse Kpogbé, pour sa part a tenu à remercier dans un premier temps tous les joueurs qui ont pris part à la compétition. Il a également salué tous les soutiens avant d’ajouter : «J’ai organisé cette compétition pour permettre aux jeunes de Hêvié qui s’adonnent à la pétanque de se mesurer à d’autres afin d’apprécier leur niveau et les encourager à sortir de l’ombre».

Par ailleurs : A l’issue de la compétition, le vainqueur a reçu une récompense de 100.000fcfa. Le deuxième a pour sa part eu 50.000fcfa.

Anselme HOUENOUKPO