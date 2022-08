Législatives de 2023: Vers la fusion des partis FCBE et RLC

Vues : 1

Irénée Agossa et Paul Hounkpè lors de leur rencontre

Pour affronter victorieusement les blocs de la mouvance au prochain scrutin législatif, les formations politiques de l’opposition tentent elles aussi de se fusionner. C’est le cas des forces politiques de l’opposition FCBE dirigée par le Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè et Restaurer La Confiance de Irénée Agossa, tous deux candidats malheureux à la présidentielle 2021. L’opposition ne sera pas absente au parlement de la 9ème législature. C’est ce que veulent corriger les ténors de ces deux partis en entreprenant des démarches pour se mettre ensemble en vue de mener vigoureusement le combat contre la mouvance. A cet effet, le Secrétaire Exécutif National de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè à la tête d’une délégation, s’est rendu en fin de la semaine écoulée au siège du parti Restaurer La Confiance (RLC) . L’objectif est de définir les clauses de la mise ensemble avec le président du parti Irénée Agossa et sa troupe. Selon les informations, les discussions ont été fructueuses et un comité technique a été aussitôt mis en place pour tracer la route juridique favorable à la concrétisation du projet. De sources proches des deux formations politiques, un comité paritaire de 6 membres a été mis sur pied au cours de la séance. Ledit comité est composé des responsables des deux partis politiques. Il démarre son travail ce lundi 29 août 2022 dans la matinée. Un délai d’une semaine est donné aux membres pour déposer leur rapport. Les deux partis ont déclaré être ouverts à toutes formations et acteurs politiques qui voudraient se joindre à eux pour donner corps au projet. Pour l’heure, faut-il simplement retenir que la FCBE ne participera pas seule aux prochaines législatives. Et pour cause, le patron des opposants, Paul Hounkpè s’illustre résolument dans la dynamique d’unifier toutes les forces de l’opposition aux fins d’une victoire écrasante de l’opposition au soir du 08 janvier 2023.

Alban Tchalla