Remise de diplôme à la 7ème  promotion de LTI : L’Ong Oasis d’Afrique libère 50 jeunes diplômés sur le marché

Photo de famille des membres du jury et le Directeur de LTI

Après plusieurs mois de formation au centre de Leadership et Transformation Intégrale (LTI) d’Abomey-Calavi, les étudiants de la 7ème promotion ont reçu le samedi 28 août 2022, leur parchemin. C’était devant un parterre composé de chefs d’entreprise, des parents et amis.

Ce que vous devriez savoir : Bannir le mythe du chômage des jeunes en œuvrant pour leur formation entrepreneuriale et leur insertion professionnelle. Tel est l’objectif principal de l’Ong Oasis d’Afrique qui, à travers le centre de Leadership et Transformation Intégrale (LTI) forme des étudiants à divers niveaux pour leur garantir un avenir meilleur. Cette ONG s’est donnée pour mission principale, de mettre à la disposition du pays des mains d’œuvre qualifiées en initiant des pratiques au profit de la jeunesse. La cérémonie de fin de formation a été marquée par différentes activités. Les récipiendaires ont défendu leurs différents thèmes de soutenance devant des jurys de haute qualité et qualifié dans chaque domaine d’intervention. Les membres du jury étaient composés de Lionel Hounkpè, délégué médical à Imex Pharmacie, Abel Mekounoutchi, pharmacien à la Pharmacie Ciné-concorde et le président du jury, Dr Abraham Gnimassou, docteur en botanique et écologie végétale à l’Université d’ Abomey-Calavi.

Ce qu’en dit le promoteur : « La formation professionnelle et technique est très importante. LTI ne forme pas seulement mais accompagne ses étudiants jusqu’à l’insertion » a martelé le Directeur du centre LTI Orens Mehou, à l’ouverture de la cérémonie avant de remercier les parents pour leur présence afin de partager avec les lauréats ce moment de réussite. Pour le Directeur du centre LTI et Président de l’Ong Oasis d’Afrique, la jeunesse est confrontée à un problème d’insertion professionnelle et peine à décoller malgré les années d’études passées à l’université. « Nous avons constaté très tôt que la jeunesse a un sérieux problème surtout le chômage, c’est pourquoi nous accompagnons les jeunes par des formations de courtes durées (6 mois) et à la fin de leur formation, nous les accompagnons jusqu’à leur insertion professionnelle. Nous sommes à la 7ème promotion et nous avons formé déjà plus de 500 étudiants dont plus de 400 gagnent déjà leur vie », a certifié le Directeur du centre.

Qu’en pensent les participants : Cette cérémonie de remise de diplôme marque non seulement la fin de la formation à LTI mais représente également un nouveau départ vers l’horizon de nombreuses opportunités pour les apprenants. Pour Gaiüs Djossou, LTI est un centre de référence qui lui a permis de s’insérer dans le monde de la médecine afin d’exaucer son rêve. Il se dit très ému d’avoir une mention très honorable après cette formation et espère vite commencer l’exercice de son métier de délégué médical. «C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime puisque le métier de délégué médical vous amène tout le temps en collaboration franche avec les professionnels de la santé », a-t-il déclaré. Il a pour finir lancé un appel à l’endroit des parents. « J’exhorte tous les parents à envoyer leurs enfants à LTI formation puisqu’ils seront formé dans tous les domaines de leur choix et après la formation, et seront conduit jusqu’à leur insertion. Vous ne serez pas déçu », acclame-t-il. Les parents et amis ont également témoigné de leur gratitude au fondateur du centre et ont félicité les lauréats pour leur début de carrière. Pour Roméorus Dovi, c’est la renommée du centre de formation LTI qui l’a motivé à inscrire sa fille. « C’est une structure qui de par le sérieux qu’elle met dans le travail est beaucoup appréciez. Je demande aux parents d’accompagner leurs enfants afin qu’ils puissent s’insérer quelque part. Et pour se faire LTI est un centre de référence qui pourra leur servir de garantir un avenir meilleur », a-t-il laissé entendre.

Les parents d’étudiants fortement mobilisés

A propos de LTI : Leadership et Transformation Intégrale (LTI) est un projet de l’ONG Oasif d’Afrique qui est surtout dans la promotion de l’autonomisation de la femme et de l’entrepreneuriat des jeunes. Ce centre de formation est spécialisé dans la formation des jeunes en auxiliaire de pharmacie, secrétaire médical, graphisme et community manager, délégué médical, cuisine-pâtisserie, conseillère cosmétique, installation des panneaux solaire et caméra de surveillance. Elle est en partenariat avec plusieurs organisations et entreprises, de laboratoire. Ce centre à travers ses formations de qualité reconnues et attestées par l’Etat œuvre pour l’entreprenariat des jeunes et surtout l’autonomisation de la femme.

Assise Agossa