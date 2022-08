Après 10 mois de mariage : L’UDBN se désengage de son accord de mise en ensemble avec le BR

Vues : 1

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) vient de rompre son accord de mise ensemble avec le BR. Les deux formations politiques n’iront plus ensemble aux élections législatives de janvier 2023. A travers une note signée du Président délégué du parti Cyrille Yaovi Djikui ce dimanche 28 aout 2022, le Parti a décidé de se désengager totalement et définitivement de l’accord de mise en ensemble BR-UDBN. Ainsi, à travers la note, le parti dénonce maintes attitudes de manque de confiance de son homologue. Il s’agit de « l’absence totale d’initiative du BR pour un règlement responsable des points de désaccords signalés par le Comité de Suivi / UDBN ; du matraquage médiatique dont a fait objet l’UDBN, après notification au SGN/BR de la lettre de suspension ; de la campagne de démobilisation et de débauchage des militants de l’UDBN par le BR et de la volonté affichée par le BR de ne pas œuvrer pour faire parvenir l’application effective de l’accord de mise en ensemble ». L’UDBN avait déjà déposé sa lettre de retrait du Bloc Républicain (BR) le mercredi 17 août 2022 à Cotonou. La fusion entre les deux partis UDBN-BR est intervenue le 16 octobre 2021. Le mariage n’a duré qu’à peine dix mois.

Assise Agossa