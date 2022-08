Renouvellement des instances dirigeantes de l’Acal : Akouakou élu président, Ahouandjinou et Adamanzin Soglo vice-présidents

Vues : 1

Les instances dirigeantes de l’Acal

De quoi s’agit-il : L’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) a tenu le vendredi 26 août 2022, son Assemblée Générale élective, dans la salle de conférence de la Municipalité d’Abomey-Calavi. Au cours de celle-ci, de nouveaux membres du bureau exécutif ont été désignés. Il s’agit du Maire de la commune de Tori-Bossito, Rogatien Akouakou, du maire d’Abomey-Calavi, Angelo Évariste Ahouandjinou et du Maire de Toffo, Bibiane Adanmazè Soglo qui ont été respectivement élus président, 1er vice-président et 2ème vice-présidente de l’association. Ainsi, Rogatien Akouakou succède à Luc Atrokpo (maire de la commune de Cotonou) qui avant l’élection du nouveau bureau a rappelé l’importance de cette association. Il a également donné des pistes pouvant permettre à l’Acal de bien mobiliser des ressources pour mieux impacter les populations des deux départements en particulier et tout le Bénin en général.

Entre les lignes: L’Acal regroupe les 8 communes communes de l’Atlantique à savoir Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, Ouidah, So-Ava, Toffo, Tori-Bossito, Zè et Cotonou (Littoral). L’idée de sa mise en place en 2006 est née du fait que la décentralisation se présente comme un contexte unique pour consolider la cohésion d’un peuple soumis depuis plusieurs siècles à un brassage continu et intensif des populations, aux mêmes institutions culturelles et sociales et à des pratiques culturales, commerciales et artisanales quasi identiques.

Par ailleurs : Cette élection est une nouvelle page qui s’ouvre pour le développement des communes des deux départements.

Anselme Houénoukpo