Jacques Migan au sujet du mariage UP-PRD: « C’est exactement ce qui s’est passé entre le BR et l’UDBN »

Vues : 2

Jacques Migan, ancien bâtonnier

L’ancien bâtonnier et président du Centre International de Formation des Avocat Francophones Maître Jacques Atchèfon Migan a été reçu ce dimanche 28 Août 2022, sur Esae Tv. Au cours de l’entretien, il a abordé l’actualité politique nationale notamment le mariage UP-PRD et le divorce entre le BR et l’UDBN.

Ce qu’il faut comprendre : La naissance le dimanche 21 août 2022 de l’Union Progressiste le Renouveau témoigne de la « vitalité de la démocratie du Bénin avec les nouvelles lois ». Selon le bâtonnier Jacques Migan , ces lois ont permis l’organisation de trois élections majeures. D’un autre côté précise-t-il sur l’émission, on devrait s’attendre à ce rapprochement pour permettre au PRD d’être à l’Assemblée nationale voire dans les municipalités et les communes. « C’est normal que si vous ne pouvez pas avoir les 10%, il faut aller avec un autre parti », a soutenu Me Migan. Il a rappelé que « le PRD qui est un grand parti avec à sa tête Me Adrien Houngbédji ayant une grande expérience ». Dans son argumentaire, l’invité a regretté que le rapprochement aurait dû être fait entre le BR et le PRD. « Nous avons loupé le coche. Celui qui a le PRD avec lui a gagné. C’est ce parti qui a le plus amené de voix au président Talon lors des élections présidentielles », a déclaré Me Jacques Migan. Le bâtonnier va plus loin pour soutenir que le PRD constitue un vivier de voix dans l’Ouémé et le Plateau.

Que pense-t-il de la création de l’UPR : « Ce n’est pas encore le mariage, c’est les fiançailles. C’est exactement ce qui s’est passé entre le BR et l’UDBN ». C’est en ces termes qu’il invite les uns et les autres au calme face à ce qui se fait et qu’il ne condamne d’ailleurs pas même s’il révèle que du point de vue juridique, cela pose un problème. « La loi voudrait que lorsque vous allez en fusion, l’un des partis n’existe plus. Mais si l’un ou l’autre continue de conserver ses attributions, on ne peut pas parler de fusion. Le PRD serait allé à un congrès ordinaire pour dire je n’existe plus. Certaines conditions qui ne sont pas encore remplies. La fusion n’est pas encore faite », a-t-il clarifié pour attirer l’attention que les deux partis existent légalement au ministère de l’intérieur. « Ce qui veut dire qu’à tout moment, le PRD s’il constate que le contrat entre les deux ne fonctionne pas, il peut prendre ses distances. Il peut se retirer comme l’UDBN », ajoute le bâtonnier. Pour lui, il n’y a pas de faille aux textes, c’est le jour où il aurait fusion que le problème se posera. « Légalement et juridiquement, ce n’est pas possible d’aller aux élections avec 2 logos. Eux-mêmes le savent » explique l’invité.

Sur la démission de l’UDBN : Tout en affirmant que c’est une perte pour les deux partis, il a fait savoir que Bio Tchané n’est pas le problème. « Il n’est pas le parti. Nous lui avions confié l’honneur de nous conduire. On ne peut pas dire que tel a mal fait. Ces reproches que les gens font n’ont aucune importance. Nous allons gagner les élections malgré ce qui se passe », a juré Me Migan. Il invite tous les acteurs à mettre les intrigues politiques de côté pour aller de l’avant. « Nous avons de très bonnes lois. En légitimité et en légalité, nous avons gagné. La démocratie fait son chemin » dit-il. Il a souhaité que cela se passe également au niveau de l’opposition parce que c’est fondamental. « Sinon ce serait trop tard », conclut-il.

Alban Tchalla