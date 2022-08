Réalisation du projet Pipeline d’Export Niger-Bénin: Wapco pénètre avec succès le sous-sol du fleuve Niger

Vues : 2

Vue partielle des techniciens sur le terrain

Le processus opérationnel de la traversée du fleuve Niger par forage directionnel, qui constitue l’un des défis majeurs dans la réalisation du Pipeline d’Export Niger-Bénin, a été achevé le dimanche 21 août 2022. L’achèvement de ladite traversée démontre de l’esprit de collaboration entre les sociétés West African Oil Pipeline Company (WAPCO) du Bénin et du Niger et de ce que représente pour elles, ce projet d’envergure en cours de réalisation dans la sous-région Ouest-africaine.

De quoi s’agit-il : D’une longueur de 888 mètres, la traversée du fleuve Niger par forage constitue une autre étape importante, non moins négligeable dans la réalisation du Projet de Pipeline d’Export Niger-Bénin. Cette étape de l’exercice le plus difficile de ces travaux, a été franchie grâce à l’expertise des chinois mis sur le projet. Leur savoir-faire pratique et leur technologique avancée, ont permis d’enfouir dans le sol en dessous de l’eau du grand fleuve Niger en dépit des difficultés y afférentes. Et pour cause, la montée des eaux dans les bassins du fleuve Niger liées à des pluies diluviennes qui s’abattent depuis plusieurs semaines sur le nord du Bénin. En effet, en un seul essai, le remorquage du tuyau principal des travaux de la traversée du fleuve Niger par forage directionnel au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin, a été réalisé avec succès après l’achèvement en juin 2022 de celle au niveau de la rivière Djavi-Dodome au Bénin. Cette opération qui marque la résolution des défis de construction transfrontalière du projet de PENB doit en grande partie son achèvement à l’esprit de coopération qui a existé entre la West African Oil Pipeline Company (WAPCO) et les gouvernements du Niger et du Bénin, consistant à faire de ce projet d’envergure une réalité.

Pourquoi c’est important : Dans sa construction, le projet de PENB comprend plusieurs sous-projets clés parmi lesquels la traversée du fleuve Niger par forage directionnel est l’un des plus importants. De ce fait, la traversée du fleuve Niger par le pipeline s’est effectuée en ne passant pas directement dans l’eau, mais plutôt dans la couche de sol ou de la roche située sous la couche d’eau. Généralement, ces travaux s’accompagnent d’énormes difficultés et de défis aussi bien techniques que sociaux. Les défis techniques relèvent non seulement du fait qu’il faut constamment optimiser le schéma technique pour la construction, mais aussi du fait qu’il y avait beaucoup de travail de préparation et de coordination à faire dans les premières phases. Par contre, les défis sociaux concernent le fait de franchir une frontière aussi mouvementée que celle comprise entre le Niger et le Bénin.

Comment ces défis sont résolus : Dans la résolution de ces difficultés, le projet de traversée du fleuve Niger par forage directionnel a reçu des soutiens considérables en termes de terrains, d’opérations transfrontalières et de sensibilisation sur le projet à la fois du gouvernement du Niger et celui du Bénin. Ces deux gouvernements ont activement coordonné le processus d’acquisition des terrains afin de fournir des terrains de construction pour la traversée, ce qui a constitué la base de la construction. Ils ont aussi activement négocié et finalement signé un accord bilatéral pour faciliter le franchisage des personnes, machines et matériaux nécessaires aux travaux du projet de la frontière dans les délais spécifiés. Ce qui va ainsi créer des conditions favorables à une construction courante de la traversée par forage directionnel. Outre ces dispositions, les deux gouvernements ont respectivement présenté le projet de traversée du fleuve Niger à leurs autorités locales et au grand public et ont également clarifié activement les questions liées à la traversée du fleuve Niger avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) de manière à jeter une base de masse locale pour la bonne mise en œuvre du projet et à fournir une garantie au niveau social. Tout cela montre que le succès du projet de la traversée du fleuve Niger par forage directionnel n’aurait pas pu être atteint sans la coordination active et le soutien solide des gouvernements du Niger et du Bénin.

Entre les lignes : Le Projet de Pipeline d’Export Niger-Bénin (PENB), qui est en train d’être réalisé par les sociétés West African Oil Pipeline (Niger) Company (WAPCO Niger) et West African Oil Pipeline (Bénin) Company (WAPCO Bénin), vise à construire un système de transport par pipeline pour exporter le pétrole brut produit au Niger vers le marché international. D’une longueur totale de 1950 km dont 1275 km au Niger et 675 km au Bénin, ce pipeline sera équipé de plusieurs stations de pompage, de salles de vannes et d’un système d’amarrage à un point unique sur la mer et deviendra l’un des plus longs systèmes de transport de pétrole brut en Afrique de l’Ouest après son achèvement.

Alban Tchalla