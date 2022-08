Championnat national scolaire: Le CEG Sainte Rita sacré champion au football masculin

Vues : 2

Les jeunes footballeurs du CEG Sainte Rita savourent leur sacre

De quoi s’agit-il : La phase finale du championnat national scolaire, édition 2022, a pris fin, le mercredi 24 août 2022, au stade Omnisports d’Adjohoun. Au football masculin, la finale âprement disputée, a opposé le CEG Sainte Rita au CEG1 Djougou. A l’arrivée, c’est l’équipe du CEG sainte Rita qui a été sacrée championne, après sa victoire 1-0. La première mi-temps de la finale a été vraiment disputée et c’est sur un score de parité 0-0 que les deux équipes se sont séparées. Ceci, du fait que les deux équipes ont manqué plusieurs occasions de but.

Entre les lignes : Au retour des vestiaires, le CEG Sainte Rita est devenu plus agressif. Avec un jeu de plus en plus élaboré, l’équipe a tenté de déstabiliser la défense du CEG 1 Djougou qui était très éveillée. L’équipe s’est surtout illustrée par le nombre de coups de pieds arrêtés obtenus. Si le gardien a pu détourner les deux premiers essais de Hector Dosseh (CEG Sainte Rita), sur le troisième, il n’y est pas parvenu. On jouait la 50ème minute du jeu. Le CEG Sainte Rita a pris de l’avance au tableau du score. Avec 1-0, les jeunes footballeurs de Cotonou s’accrocheront et empêcheront toutes les tentatives des joueurs de Djougou de revenir au score. Le match s’est terminé ainsi sur un score de 1-0 en faveur du CEG Sainte Rita qui décroche donc le trophée de la deuxième édition du championnat national scolaire grâce à un Hector Dosseh étincelant.

Avant cette étape, le CEG Sainte Rita a terrassé en demi-finale, le champion de la première édition, le CEG Avrankou, sur un score d’un but à zéro à l’issue du temps règlementaire. Quant à l’équipe du CEG 1 Djougou, c’est après une séance de tirs aux buts qu’elle s’est qualifiée pour la finale en éliminant son homologue de Gouka.

Par ailleurs : A souligner que chacune des équipes a pris part à la phase éliminatoire dans leur commune respective et en est sortie meilleure avant de rejoindre Adjohoun pour les phases finales.

Tous les podiums

-Football masculin :

1er CEG Sainte Rita ( Littoral)

2eme CEG 1 Djougou (Donga )

3eme CEG Avrankou (Ouémé)

-Football féminin :

1er CEG Cobly ( Atacora)

2eme CEG Sainte Rita ( Littoral )

3eme CEG Vakon ( Ouémé )

-Handball féminin :

1er CEG 1 Pobè ( Plateau)

2eme CEG 1 Bohicon ( Zou )

3eme CEG Boukoumbé ( Atacora)

–Basketball homme :

1er CSP Gbéto ( Littoral)

2eme CC Lokossa ( Mono )

3eme CEG Parakou (Borgou)

-Athlétisme 100 M DAMES :

1er AYI Godness ( Borgou)

2è ABITOKOU Georgette (Plateau)

3è GOUBI Hafizath (Donga)

-Athlétisme 100 HOMMES

1er ALOPRI Akim ( DONGA)

2è IDI Oumarou (ALIBORI)

3è DOTTY Youssoupha (ALIBORI )

–Athlétisme 400M HOMMES

1er AYETOLOU Florent (Donga)

2è ABASSI Bassit (Ouémé)

3è HOUNYE Marcellin (Borgou)

-Athlétisme 400 M DAMES

1er AYI Goodness (BORGOU)

2è SAMB Mirabelle (LITTORAL)

3è FANDEGLA Gwladys (COUFFO )

Les récompenses individuelles

FOOTBALL FÉMININ

-Meilleure joueuse : Bernice INOUNABI du CEG Banikanni ( Borgou)

-Meilleure buteuse: Prisca ADJAKOUN du CEG 2 Dassa ( Collines)

-Meilleure gardienne: Madiath Salifou du CEG Sainte Rita ( Littoral)

FOOTBALL MASCULIN

-Meilleur joueur : Ivan HOUNGBO du CEG 1 Avrankou ( Ouémé)

-Meilleure révélation: Parfait ATCHOU du CEG Gouka ( Collines)

BASKETBALL MASCULIN

-Meilleur joueur: Carmel Houaga du CEG 1 Parakou ( Borgou)

-Meilleur marqueur: Salomon H. SEFANDE du CEG 1 Djougou avec 112 points ( Donga)

HANDBALL FÉMININ

-Meilleure joueuse: Marlyne N’TCHA TABADO du CEG Boukoumbé ( Atacora)

-Meilleure buteuse: Manzourath LAWANI du CEG 1 Pobè ( Plateau) avec 53 buts marqués

-Meilleure gardienne de but: Inès AÏSSI du CEG 1 Bohicon ( Zou)

Roland G. GODE (Tle D, CEG Tindji)