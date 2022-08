Santé et traditions: Des remèdes contre l’empoisonnement

Vues : 2

Empoisonnement d’un buffet de mariage. Quelle horreur ! Quelle hérésie ! C’est à la fois triste et choquant, les informations qui nous viennent du Cameroun relativement à l’empoisonnement d’un buffet de mariage. En effet, l’empoisonnement de ce buffet aurait fait plusieurs morts. Les empoisonneurs avaient les ongles remplis de poison. Manger aujourd’hui en groupe ou même à deux, un repas comporte des risques. 1- Les deux personnes qui prennent ensemble un repas auront très soif dans les heures qui suivent le déjeuner ou le dîner. 2- L’empoisonneur maîtrisant les pièges de cette soif subite aura à côté sa boisson Gui-sin (l’eau de maïs fermentée) pour annuler les effets du poison. A cet effet, j’avais suggéré d’avoir dans les poches ne serait-ce que 2 à 4 feuilles Aglacé-man en poche ou avoir mangé dans la journée cette sauce légumes en prévision d’un empoisonnement. Toutefois, j’avais aussi recommandé d’avoir la poudre de hlinwé (philantus amarus) à boire, mélangée à un akassa trituré. Le produit Naja de notre compatriote Kogblevi Aziadomè est aussi un anti poison très efficace. L’Afrique étant par ailleurs dotée d’une spiritualité de référence, une bague détectrice de poison dans un liquide ou dans les aliments est une garantie supplémentaire. Il suffit d’avoir cette bague, semblable à une bague d’alliance au doigt, pour contourner les repas empoisonnés. Au lieu de faire la promotion de notre patrimoine culturel nous sommes là, à parler de science occulte, de l’obscurantisme, le charlatanisme, etc. La science africaine est dense et immense. Nul ne peut contester son infinie et immense complexité datant de l’Égypte antique, des premiers pharaons noirs.