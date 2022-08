Vie des partis politiques : Voici les raisons exhibées par l’Udbn pour justifier son départ du Br

Vues : 1

« Peines du Br à mettre en application les clauses de l’accord signé, une série de dysfonctionnements, une sorte de marché de dupe, désarroi et récriminations de toutes sortes dans le rang des militants Udbn, leur rejet manifeste de la part des structures du Br, absence totale de volonté d’impliquer les militants de souche Udbn dans les réunions et autres activités importantes…. ». Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont conduit les responsables de l’Udbn à tourner dos au parti Bloc républicain depuis ce mercredi 17 août 2022. La lettre de démission est signée du bâtonnier Cyrille Yaovi Djikui, président du comité de suivi, côté Udbn, de l’accord de fusion signé avec le Br, voici déjà près d’un an. « A notre corps défendant, nous avons, pendant de longs mois, essayé de contenir la colère des militants Udbn dans toutes les régions du pays » a-t-il signifié dans sa correspondance. A le croire, l’ex-présidente du parti démissionnaire, Claudine Prudencio se serait personnellement investie pour une amélioration de la situation auprès de plusieurs responsables du Br, mais en vain. « Face à cette situation totalement en contradiction avec les clauses clairement contenues dans l’accord de mise ensemble signé par les deux plus hauts responsables des deux partis politiques, le Comité de suivi/Udbn a décidé, après analyse des rapports des coordonnateurs départementaux et avis favorable du Bureau politique, de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute collaboration avec les structures et leaders du Bloc Républicain dans le cadre de l’accord de mise ensemble Br-Udbn » a fait savoir le bâtonnier Djikui dans ladite correspondance. Lire ci-après son intégralité.

Christian Tchanou