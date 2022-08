3ème Conseil national du PRD: Les délégués autorisent la fusion du parti avec l’UP

Vues : 2

De quoi s’agit-il ? Le parti du Renouveau Démocratique (PRD) a autorisé ce vendredi 19 Août 2022 son Président Me Adrien Houngbédji à signer le protocole d’accord entrant dans le cadre de la fusion du parti avec l’Union Progressiste (UP). C’est la substance de la décision issue de la réunion du Bureau politique tenue au domicile de Me Adrien Houngbédji puis du Conseil national qui s’en est suivi au siège national du parti à Porto-Novo. La résolution adoptée à l’unanimité des délégués précise entre autres que ledit protocole doit préserver les acquis du parti du Renouveau Démocratique notamment son logo et ses fiefs.

Les hauts responsables du PRD

Qu’est ce qui explique ce choix ? Pour le Président Adrien Houngbédji, il n’est pas question de léguer que le slogan ‘’tchoco-tchoco, on va gagner’’ à la jeune génération. Il s’agit de laisser à la jeune génération, un héritage politique, un grand parti politique qui offre la chance de se faire élire aux élections communales, législatives et présidentielles. « Notre combat, c’est de laisser à la jeune génération une chance de réussir ce que nous n’avons pas réussi. C’est de donner la chance qu’un jour, le Président de la République soit un produit du PRD » a-t-il dit.

Vue partielle des participants à la réunion du bureau politique

C’est là tout le sens du mariage avec l’Union Progressiste. C’est aussi ça la remontada : « Reprendre tout ce qui nous avait été pris…S’ils gagnent, nous gagnons » a martelé Me Adrien Houngbédji.

En réponse aux critiques des pourfendeurs du parti arc-en-ciel, le Président Houngbédji réagit : « Pour que nous puissions vaincre les ennemis de l’ombre, nous irons à l’ombre du baobab…»

Entre les lignes : Notons pour terminer que le conseil national est la plus haute instance de décision du Prd entre deux congrès. C’est la troisième fois qu’un tel conseil se réunit depuis la création du parti. C’est ce qui explique l’importance de la décision prise ce vendredi au siège national du parti à Porto-Novo.

Fidèle KENOU