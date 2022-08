An 2 du forum Café Psychologie: Le Bénin d’aujourd’hui et de demain au cœur des échanges

Vues : 1

Le présidium à la cérémonie d’ouverture des travaux

De quoi s’agit-il : « Le Bénin d’aujourd’hui et de demain. Regards croisés des sciences sociales». C’est autour de ce thème que des journées scientifiques ont été organisées vendredi et samedi dernier pour commémorer l’an 2 du Forum Café Psychologie. Les échanges se sont déroulés à la maison de la culture de Ouidah en présence de plusieurs universitaires, des étudiants et professeurs de psychologie, des autorités politico-administratives et autres. Pour le président du comité d’organisation, Barnabé Dènon, les étudiants, enseignants et chercheurs en psychologie ont souhaité à juste titre invité à cet anniversaire l’ensemble des acteurs des sciences sociales pour débattre de long en large sur le thème central. Le représentant de la Directrice du Laboratoire de Psychologie de à l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), Dr Zounon, a insisté sur les objectifs visés par ces journées scientifiques, entre autres, fédérer les réflexions autour de nouveaux défis, travailler à créer un esprit coopératif au sein des divers membres du creuset.

Ce qu’ils ont dit aussi : Le Forum Café Psychologie a été créé par le Dr Michel Méhinto le 24 mai 2010. L’administrateur de ce Forum, Janvier Houéhou a indiqué qu’il s’agit d’un espace qui permet de questionner les sciences sociales et particulièrement la psychologie. Il a aussi informé l’assistance de ce qu’il y a déjà eu 91 communications qui ont été présentées sur ce Forum depuis sa création et seront publiées d’ici décembre 2022 dans un recueil. « Le Laboratoire de Psychologie donne la preuve de son dynamisme et de sa vitalité à faire rayonner la psychologie au Bénin. Vous contribuez ainsi au rayonnement de notre université » a laissé entendre, le représentant du recteur de l’Uac, le Professeur Adéoti Zulkifuli. Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, au nom des autorités présentes à l’ouverture des travaux de ces journées scientifiques, a salué leur pertinence. « Ces journées scientifiques viennent à point nommé, car elles s’inscrivent dans la dynamique du gouvernement et de son chef qui va dans le sens de la promotion des valeurs communes permettant de révéler davantage notre pays le Bénin».

Trois sous-thèmes ont été débattus tout le long de ces journées scientifiques : « La psychologie au service du développement durable du Bénin », « L’administration publique béninoise : Quelle éthique pour quels résultats ? » et « Le profilage psychosocial du politicien pour un développement harmonieux du Bénin»

Christian TCHANOU