Handball/Moov Africa Ligue Pro: Les qualifiés pour les play-offs connus

Deuxième phase du championnat national de handball, la Moov Africa Ligue Pro a été clôturée le samedi 13 août 2022. Ceci à travers les rencontres de la 5e et dernière journée disputées au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou (Hals).

A l’arrivée, on note le passage de Adjidja devant Aspac au classement chez les hommes tandis que Flowers Cnss continue de garder le fauteuil du leader. En effet, les hommes de Aimé Sèbio, bien que secoués par moment ont pu conserver leur invincibilité. En 4 matchs, ils ont gagné 3 dont un sur le fil face à Buffles (33-32) et ont été accrochés (24-24) par Aspac. Pour ce qui est du podium, Adjidja vainqueur de Aspac (28-27) lui a arraché la 2e place. Cette position permet à l’équipe des forces armées d’éviter Flowers de la phase de groupe pour les play-offs.

Chez les dames, contrairement à leurs hommes, Flowers vec une défaite s’est classée 2e derrière Aspac qui pour sa part est restée invaincu avec quatre victoires en quatre matchs. Si Flambeau Sporting Club d’Abomey est éliminée, après 4 défaites, Adjidja prend la 3e place et se qualifie au même titre que Aso Modèle qui a terminé quatrième.

A préciser que cette phase a démarré le mardi 09 août et a enregistré 25 rencontres à l’issue desquelles Flowers hommes avec 155 buts marqués termine meilleure attaque. Du côté des dames ASPAC dames et Flowers avec 126 buts marqués sont co-meilleures attaques.

Voici le point global des équipes qualifiées pour les play-offs

Chez les dames on a ASPAC, Flowers, Adjidja et Aso Modèle. Chez les hommes, on a Flowers, ASPAC, Buffles qui compose le Groupe A et Adjidja, Aso Modèle, Abo Sport qui vont animer le Groupe B.

Anselme HOUENOUKPO