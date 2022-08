Gala des anciens footballeurs et footballeuses : 2A-Foot Bénin et Abaf ravivent leur passion

Vues : 1

Les présidents de 2A-Foot Bénin et Abaf Gbegamey s’échangeant les civilités

De quoi s’agit-il : Les anciennes footballeuses et anciens footballeurs ont croisé les crampons le dimanche 14 août sur le terrain de sport du Ceg Gbégamey. Cette rencontre entre dans le cadre des activités de l’association des anciennes footballeuses du Bénin que préside Constance Meffon. En effet, l’association a initié pour le compte de l’édition 2022 de la journée internationale de la femme, un match amical avec l’Abaf Gbégamey. N’ayant pas pu avoir lieu dans la période de mars, et étant une activité inscrite au programme d’action de la 2A-Foot, ce match a vu la victoire (5-2) des anciens footballeurs réunis au sein de l’Abaf Gbégamey.

Que disent les organisateurs : « Au-delà du résultat, c’est la réalisation de cette activité qui nous réjouit et nous voudrons remercier les membres de l’Abaf pour avoir accepté qu’on fasse ce match amical», s’est réjouie Marthe Gada, l’attaquante de la 2A-Foot Bénin. «Cette initiative nous a permis de nous revoir entre anciens footballeurs pour passer ensemble ce moment de joie», a ajouté Marthe qui précise que le match retour sera plus top. Pour Vincent Francis Kpoyihoun, ce match tenu sur la demande des dames a été un vrai plaisir. «Notre objectif à nous, c’est d’encourager ces dames à promouvoir le football féminin. Donc c’est vraiment une grande joie de les avoir sur le terrain», a-t-il déclaré. Christian Migan, président de l’association des anciens footballeurs de Gbégamey, a, quant à lui, souligné que «gérer une équipe d’hommes est une chose déjà compliquée. Vous imaginez alors une équipe de femmes. C’est pour dire que Constance Meffon et ses sœurs sont très fortes. Il faudrait qu’on continue par les encourager et c’est ce que nous avons décidé de faire d’abord en acceptant ce match et nous continuerons. On va les coacher. Il faut qu’elles aillent jusqu’au bout», a-t-il souhaité. Présidente de la 2A-Foot Bénin, Constance Meffon a précisé que la manche retour de cette confrontation est prévue pour les congés de décembre. Elle n’a pas manqué de remercier les hommes pour avoir accepté cette partie de plaisir qui est en même temps la concrétisation d’un pan du programme d’activités de l’association.

Par ailleurs: Constance Meffon a profité de cette rencontre pour revenir sur les objectifs globaux qui sont entre autres la promotion du sport féminin en général au Bénin que vise l’association qu’elle préside.

Anselme HOUENOUKPO