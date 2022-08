Anique Djimadja à propos du mariage annoncé des deux partis: « L’Up a identifié le Prd comme un bon partenaire »

Vues : 3

Anique Djimadja, Secrétaire permanente à la communication du parti Union Progressiste UP

Que s’est-il passé : Reçue sur les antennes de E-télé le dimanche 14 Août 2022 pour un entretien, Anique Djimadja Secrétaire permanente à la communication du parti Union Progressiste UP a opiné sur le fond du projet de fusion UP – PRD. « C’est un acte majeur », a-t-elle déclaré. Dans ses propos, Anique Djimadja a expliqué qu’étant donné que le parti UP s’est inscrit dans la dynamique de renouvellement de l’offre politique, il est juste qu’on en arrive à ce type de projet. « C’est l’Union progressiste qui est allée chercher le PRD. L’UP s’inscrit dans la dynamique de renouvellement de l’offre politique. Dans cette dynamique, il faut rechercher l’ouverture et nous avons identifié le PRD qui est bon partenaire », précise l’invité de l’émission.

Pourquoi le PRD : Les raisons évoquées par l’invitée de l’émission par ces expériences et des acquis du parti de Me Adrien Houngbédji dans l’arène politique nationale. « C’est un parti qui assoit son hégémonie pendant 30 ans. Vous voyez qu’il a de l’expérience et nous voulons bénéficier de ses acquis. C’est ce qui justifie les démarches de négociation. Aussi, les valeurs du PRD nous intéressent », note-t-elle sur l’émission.

Entre les lignes : « Ce serait un mariage parfait », a rassuré la militante de l’Union Progressiste. Puisque pour elle, le mariage va être scellé autour d’un idéal commun. A la question de savoir si cette option faite par les deux parties de la mouvance n’est pas contraire, la Secrétaire permanente à la communication de l’UP a soutenu que cela répond aux objectifs de la réforme du système partisan. Principalement celui de faire de grands ensembles pour animer véritablement la vie politique et d’assainir le paysage politique. « Il y aura une mise en commun des textes et statuts fondamentaux. L’UP a déjà fait une expérience en la matière. Le parti est le regroupement de plusieurs partis et mouvements et chacun de ces partis avait son idéal, leur façon de faire. Et si nous nous sommes arrivés à tenir pendant 4 ans c’est parce qu’il y a une volonté manifeste », a-t-elle affirmé. Elle a tenu à clarifier que le PRD n’est pas venu à l’UP pour chercher une porte d’issue. « Nous allons assister à un renforcement des bases électorales », va-t-elle ajouter.

Alban Tchalla