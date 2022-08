Promotion de l’excellence : Le gouvernement honore la 1ère fille au BAC 2022

Vues : 2

Laurence Evania Gbayé au milieu des trois ministres du gouvernement

Laurence Evania Gbayé a passé brillamment l’examen du Baccalauréat, série C avec une moyenne de 18,22, qui la place en tête de toutes les filles candidates au Bac 2022. Une excellence saluée par trois ministres du gouvernement.

Pourquoi cette distinction: Son succès et la place de choix qu’elle a occupée à cet important examen et surtout dans une série scientifique répondent clairement à la vision du Gouvernement qui prône depuis quelques années, l’excellence des filles en milieu scolaire, notamment celles qui ont opté pour les séries et filières scientifiques. C’est donc pour encourager Laurence pour ses efforts, féliciter ses parents pour leur précieux accompagnement et motiver les autres filles du Bénin à faire de même, que Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et ses collègues Eléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Kouaro Yves Chabi, Ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle l’ont reçue en audience, le mercredi 3 août 2022 en présence de ses parents.

Qu’en pensent les ministres: Au cours de cette rencontre qui a eu lieu au cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé a exprimé sa fierté pour les performances de Laurence Gbayé ; car cela intervient à un moment où des actions sont menées par le Gouvernement pour faciliter la scolarisation et le maintien des filles à l’école. Mieux, des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour sensibiliser les filles dans les écoles et les encourager à embrasser les filières scientifiques. La Ministre a rappelé la célébration, en février 2022 de la Journée des femmes et des filles de Sciences à Lokossa, toujours dans le but de les stimuler à évoluer dans ce domaine. A tout cela, Tognifodé a ajouté les diverses mesures législatives prises pour mieux protéger les filles d’éventuelles violences ou abus, notamment dans leurs milieux de formations. Le brillant résultat de Laurence conforte le Gouvernement dans ses actions de promotion et de valorisation des filles, femmes de demain. Kouaro Yves Chabi, le MESFTP, a pris la parole pour abonder dans le même sens en saluant le travail d’accompagnement des parents qui a dû renforcer celui des enseignants ayant encadré Laurence pour cette belle performance. La Ministre Eléonore Yayi s’est aussi réjouie de ce résultat et a d’ailleurs annoncé son soutien en terme de bourses d’études, ainsi que l’organisation très prochainement, d’un évènement, pour reconnaître le mérite des meilleurs au BAC 2022. Et Laurence sera forcément en bonne place sur la liste. Tout comme sa collègue des Affaires Sociales, Eléonore Yayi a dit que le Gouvernement continuera de mettre en place les mécanismes nécessaires pour faciliter la scolarisation, le maintien et l’excellence des filles à l’école.

Une joie pour Laurence Evania Gbayé : « C’est une joie et un grand honneur pour moi de me retrouver ici en ce moment. Je ne m’y attendais pas du tout. Je remercie le Gouvernement pour ce privilège dont je bénéficie. J’exhorte les filles qui hésitent encore, à embrasser les séries scientifiques. Il n’y a rien de sorcier. Au retour de l’école je m’enfermais pour travailler et j’ai juste cru en moi-même; mais sans m’attendre à ce résultat», a-t-elle dit au terme de ses échanges avec les trios ministres. Ses parents ont salué les efforts du Gouvernement, d’abord pour le bon déroulement de l’année scolaire et ensuite pour les autres moyens mis en œuvre pour la protection des jeunes filles en milieu scolaire.

Rastel Dan