Séances de travail entre les hauts responsables des deux partis: L’UP et le PRD engagent leur mariage : un nouveau parti politique en gestation

Vues : 2

Le bureau politique et le congrès extraordinaire du PRD convoqués pour décider de la création du futur parti

Vue partielle des responsables des deux partis

Le parti du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste s’apprêtent à s’unir en un seul parti politique. C’est ce qu’il convient de retenir de la réunion de la Direction exécutive nationale du PRD élargie au Président et les deux vice-présidents de l’Union Progressiste ce samedi 6 Août 2022 au domicile du Président Adrien Houngbédji à Porto-Novo.

Des sources proches de Adjina renseignent que c’est par des acclamations que la Direction Exécutive nationale du PRD et les présidents des sections et coordonnateurs des 24 circonscriptions électorales ont autorisé leur Président Me Adrien Houngbédji à poursuivre les négociations avec la direction exécutive du parti Union progressiste pour la concrétisation de ce mariage.

La délégation de l’Union Progressiste composée de son Président, Joseph Djogbénou et des deux vice-présidents, Mme Talata Zimé et Gérard Gbénonchi se sont entretenus avec les responsables du PRD. Il s’agit des échanges fructueux et rassurants sur le mariage entre les deux partis, selon les mêmes sources. Les deux formations politiques se donnent la main afin de relever ensemble de nouveaux défis. A ce titre, le Président de l’Union Progressiste Joseph Djogbénou se veut rassurant : « Je sais que le Prd pour ses militants est un fétiche, c’est une religion. Mais pour marcher ensemble, il faut mourir un peu en soi. C’est nous qui avons fait la démarche vers le Prd pour demander cette union qui sera bienfaitrice pour nous tous. Nous vous attendons avec une rose sur le perron de l’église. Écoutez notre cri de cœur pour qu’on puisse écrire l’histoire politique de notre pays pour la décennie à venir ».

Sur la question de l’identité et de l’avenir du Parti du Renouveau Démocratique, le Président Joseph Djogbénou a été on ne peut plus clair et rassurant : « Nous ferons en sorte que ses acquis soient préservés. Si vous le voulez bien, le Prd et l’UP vont être les coproducteurs et les coréalisateurs de l’ordre politique du pays. Je me porte garant de cet accord afin que nous grandissions ensemble. » a-t-il laissé entendre.

Le Président du parti Union Progressiste a également profité de l’occasion pour saluer le Président Adrien Houngbédji « habité par un esprit d’ouverture, de clairvoyance et de sagesse sans lesquels le projet de mariage entre les deux partis ne saurait être possible ».

Dès lors, la balle est dans le camp de l’état- major des deux partis qui doivent poursuivre les échanges et les formalités pour la mise en œuvre de ce projet d’union.

Fidèle KENOU